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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: СЮДА ПРИШЛИ ГРАЖДАНЕ, ДОВЕДЕННЫЕ ДО ОТЧАЯНИЯ ПОЛИТИКОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА,

Новости Пятница, 10 января 2020 13:08
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ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: СЮДА ПРИШЛИ ГРАЖДАНЕ, ДОВЕДЕННЫЕ ДО ОТЧАЯНИЯ ПОЛИТИКОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА,

Сухум. 10 января 2019. Абхазия-Инфором. Оппозиционная политическая партия «Амцахара» выступила с обращением, в котором призвала руководителей силовых структур «к благоразумию» и неподчинению «незаконным приказам Хаджимба, который с 8 сентября 2019 года не является законно избранным президентом».                              

«Люди, которые находятся в здании Администрации президента, - это наши граждане, граждане Республики Абхазия, среди них ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., молодежь. Сюда пришли граждане, доведенные до отчаяния политикой существующего режима, те, кто переживает за будущее страны и своих детей», - отмечается в Обращении.

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  "АМЦАХАРА"

Всем известны события, происходящие в Абхазии, когда к Администрации президента пришли люди, обеспокоенные общественно-политической ситуацией в Абхазии. Под нажимом собравшихся Рауль Хаджимба покинул резиденцию президента.

Вчера же депутаты Народного Собрания – Парламента РА большинством голосов приняли постановление, в котором обращаются к Раулю Хаджимба уйти в отставку.

В то же самое время мы услышали заявление незаконно удерживающего власть Хаджимба, заявившего о том, что никуда не собирается уходить, пригрозив при этом введением чрезвычайного положения.

Люди, которые находятся в здании Администрации президента, - это наши граждане, граждане Республики Абхазия, среди них ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., молодежь. Сюда пришли граждане, доведенные до отчаяния политикой существующего режима, те, кто переживает за будущее страны и своих детей.

Мы требуем прекратить угрозы и интриги вокруг судебного процесса, рассматривающего иск экс-кандидата в Президенты Алхаса Квициниа, а от судей Верховного суда РА, который находится под жестким контролем Хаджимба и его команды, в кратчайшие сроки завершить судебный процесс и вынести единственное законное решение – отменить решение ЦИК по итогам выборов Президента Абхазии.

Призываем к благоразумию руководителей силовых структур и не подчиняться безумным и незаконным приказам Хаджимба, который с 8 сентября 2019 года не является законно избранным президентом.

Мы благодарны сдержанному поведению Министра обороны Мираба Кишмария, который выразил свою четкую позицию и как министр и как гражданин. Призываем других руководителей силовых структур повести себя таким же образом.

Сухум, 10 января 2020 г.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2020 13:12

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