СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сегодня, 10 января 2020 года, в 15:00 часов состоится заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба.

Суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя истца - кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Суд первой инстанции, в составе судей Верховного суда Рауля Пачулия, Оксаны Пилия под председательством Генри Гамисония, 20 сентября 2019 года признал законным решение ЦИК Республики Абхазия от 09 сентября 2019 года об избрании Президентом Республики Абхазия Раули Хаджимба.

Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента провозглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА.