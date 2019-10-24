МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ОТВЕРГ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ АРМИИ В ПОДАВЛЕНИИ ПРОТЕСТОВ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU Армия Абхазии не будет применять силу в отношении своих граждан, заверил министр обороны страны Мираб Кишмария.

«У нас и так немало крови пролито и потеряно сограждан, и абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа», - сказал он «Интерфаксу».

Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу и не подталкивать народ Абхазии «к необратимым последствиям».