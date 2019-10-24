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Абхазия Информ

МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ОТВЕРГ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ АРМИИ В ПОДАВЛЕНИИ ПРОТЕСТОВ

Новости Пятница, 10 января 2020 12:29
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МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ОТВЕРГ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ АРМИИ В ПОДАВЛЕНИИ ПРОТЕСТОВ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU Армия Абхазии не будет применять силу в отношении своих граждан, заверил министр обороны страны Мираб Кишмария.

«У нас и так немало крови пролито и потеряно сограждан, и абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа», - сказал он «Интерфаксу».

Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу и не подталкивать народ Абхазии «к необратимым последствиям».

Накануне в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, требующих повторных выборов. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов. Протестующие пытались взять штурмом администрацию президента, вечером они заблокировали здание.

После парламент Абхазии принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране. «За» проголосовали 19 депутатов, четверо – «против», один воздержался. Президент Абхазии отказался уходить в отставку и призвал решать все вопросы за столом переговоров.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2020 12:34

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