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Абхазия Информ

МИД РОССИИ РАССЧИТЫВАЕТ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ В АБХАЗИИ ПУТЕМ МИРНОГО ДИАЛОГА СТОРОН

Новости Пятница, 10 января 2020 12:14
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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия рассматривает события в Абхазии как внутреннее дело страны и рассчитывает на стабилизацию обстановки путем мирного диалога сторон. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ. В дипведомстве заявили, что внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме.

«Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон».

Политический кризис в Абхазии возник 9 января, когда требующие отставки президента Рауля Хаджимбы протестующие ворвались в здание администрации. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза и не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу утром протестующие вновь начали стягиваться на площадь перед администрацией президента.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2020 12:17

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