ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ АКЦИИ ПРОТЕСТА...

Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Герой Абхазии, член президиума партии «Амцахара» Лесик Цугба: «Сегодня решается судьба Абхазии! Президент должен уйти в отставку! Народу надоело терпеть убийства, похищения людей!

Не сидите дома, выходите на улицу. Если все соберутся, то за 2-3 часа будет решен вопрос.

Здесь есть люди, но он (президент) должен увидеть еще многих, кто недоволен его правлением. Он утерял совесть!»

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Председатель политической партии «Амцахара» Алхас Квициниа: «Как вы понимаете в стране кризисная ситуация, поэтому мы занимаемся тем, чтобы ее законно урегулировать.

Мы имели на этот счет прецеденты (незаконной смены власти), когда это было незаконными путями. Мы не хотим этого позволить! Мы не делим свой народ на своих и чужих. Мы все едины, и все мы боремся за то, чтобы в Абхазия была справедливая, хорошая жизнь для народа, для людей.

Поэтому все, что от нас зависит, мы стараемся сделать в этой ситуации.

Мы стараемся управлять, контролировать, чтобы не было хаоса в стране. И это самая главная и первая задача! Дальше видно будет!

Я думаю, что и политики, и люди будут высказываться о нынешней ситуации в стране и в республике!

Я думаю, что мы придем к нормальному состоянию!»