АСЛАН БЖАНИЯ: БУДЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ СО ВСЕМИ ЗДРАВЫМИ ЛЮДЬМИ

Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Депутат парламента, лидер оппозиции Аслан Бжания дал журналистам комментарий по сложившейся ситуации.

«Будем разговаривать всегда, будем разговаривать со всеми здравыми людьми, кто имеет цель преодолеть кризис.

Вы, наверное, слышали о том, что вчера парламент сделал обращение. Вы сейчас находитесь в комплексе правительственных зданий, есть реальность, которая сложилась, для того чтобы вернуться в нормальный рабочий процесс.

Нам необходимо принять ряд политических и правовых решений. И я, надеюсь, мы к этому придем.

Я исключаю такую ситуацию и считаю невозможным применение каких-то специальных сил. Это не работает и это приведет к обратному эффекту.

К сожалению, в новейшей истории Абхазии знают такие подобные случаи и тогда обычные люди нащупали тот с путь, с помощью которого вышли из кризиса, не допустив эскалации насилия.

Эти рецепты мне известны: есть обращение парламента, есть судебное разбирательство. Я давно придерживаюсь позиции, что второй тур выборов, с моей точки зрения, не выявил победителя. У нас нет законно избранного президента, поэтому сейчас нужно все направить на то, чтобы состоялись новые выборы.

Это и есть законный путь», - заявил Бжания.