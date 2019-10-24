ЕКАТЕРИНА ОНИЩЕНКО ЗАМЕНИТ СУДЬЮ РОМАНА КВАРЧИЯ

Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Взамен отведённого судьи Романа Кварчия в состав суда кассационной колегии по иску А. Квициния включена Екатерина Онищенко

Как сообщается на сайте Верховного суда РА, "в соответствии с требованиями Кодекса Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве», исполняющим обязанности Председателя Верховного суда Республики Абхазия Омаром Берулава, в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициния «О признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия»включена судья Верховного суда Республики Абхазия Екатерина Онищенко, взамен отведенной вчера судьи Романа Кварчия".