В очередной раз наша страна оказалась перед лицом серьезного испытания. Нынешний кризис во многом связан с нежеланием власти выстраивать модели сотрудничества с разными политическими силами страны. Недоверие к власти, ее слабая эффективность, проблемы с ее легитимностью в целом, нежелание идти по пути консенсусных решений, а также тяжкие уголовные преступления, в совершении которых подозреваются люди из ближайшего окружения Президента, довели общество до крайней степени возмущения. В такой ситуации не удивительно, что общественное недовольство переросло в массовые протесты. Однако, считаем неприемлемым использование силовых методов любой из сторон, поскольку ценой непродуманных, эмоциональных решений может стать будущее Абхазии.

О Б Р А Щ Е Н И Е

Сегодня самой главной задачей всех здоровых сил общества является возвращение ситуации в правовое поле, иначе последствия нынешнего противостояния могут быть самыми трагичными для нашего общества и для государства.

В этих условиях единственным выходом из сложившейся ситуации может стать назначение новых выборов Президента РА. Ни один юрист наедине со своей совестью и профессиональными знаниями не признает принятое под давлением исполнительной власти решение ЦИК об итогах президентских выборов 2019 г. легитимным.

Новые выборы – единственный способ удержать общество от противостояния и укрепить расшатавшиеся до предела государственные институты.

Представляется целесообразным, чтобы в период подготовки выборов был бы начат процесс подготовки давно обещанных реформ политической системы. Уже на этом этапе Парламентом должен быть принят пакет законов, способствующих тому, чтобы после выборов сложилась новая конфигурация власти, более сбалансированная, устойчивая и подконтрольная обществу.

Мы считаем, что в сложившейся ситуации Верховный суд должен сыграть свою чрезвычайно важную роль ключевого института, призванного служить справедливости и законности в стране. Мы призываем Верховный суд принять непредвзятое решение, основанное строго на действующем избирательном законодательстве РА.

Арда Инал-Ипа

Алхас Тхагушев

Лиана Кварчелия

Циза Гумба

Диана Керселян

Ибрагим Чкадуа

Манана Гургулия

Картозия Наала

Агрба Индира

Цкуа Циала

Агрба Ирина М.

Бжания Батал

Аида Ладария

10.01.2020