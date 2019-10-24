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Абхазия Информ

ОЛЕГ ДАМЕНИА: «НУЖНО ЗАЩИТИТЬ НАШЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО»

Новости Пятница, 10 января 2020 14:35
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ОЛЕГ ДАМЕНИА: «НУЖНО ЗАЩИТИТЬ НАШЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО»

Сухум.10 января 2020. Абхазия-Информ. Бывший директор Центра стратегических исследований при Президенте РА, ныне руководитель Центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук Олег Дамениа прокомментировал ситуацию в республике.

Олег Дамениа: Оценить сложившуюся ситуацию однозначно вряд ли возможно. Она таит в себе как угрозы, так и перспективы выйти из неё. Угроза нашей государственности явная, очевидная и открытая. Мы можем потерять нашу государственность. Я не рискую предполагать заранее, какое решение примет суд кассационной инстанции. Если он отменит решение ЦИК, то придется решение суда выполнить. Если же новые выборы провести по старой схеме, ничего не меняя, это будет означать «наступать на те же самые грабли».

Значит нужно что-то менять в законодательстве, в организации и проведении этих выборов. Нельзя допускать того, чтобы голоса избирателей покупались или продавались, чтобы ЦИК не считался с требованиями закона. Нужно защищать наше общество и государство.

На просьбу журналиста прокомментировать вчерашнее постановление парламента, принятое большинством голосов депутатов, Даментя сказал: «Это хорошо, это путь к восстановлению стабильности в обществе, путь к снижению напряженности».

9 января депутаты парламента обратились к президенту Раулю Хаджимба с предложением подать в отставку.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2020 14:43

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