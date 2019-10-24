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Абхазия Информ

СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОТКЛОНИЛ ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТВОДЕ СУДЬИ ЛИИ АДЛЕЙБА

Новости Пятница, 10 января 2020 17:47
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Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Суд кассационной инстанции отклонил ходатайство об отводе судьи Лии Адлейба. Ходатайство об отводе предоставила адвокат Рауля Хаджимба Кристина Габелия.Судебный процесс по иску А лхаса Квициниа продолжается.

Сегодня, 10 января 2020 года, с 15:00 часов проходит заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Темура Тарба.

На процесс не явились представители стороны ответчика, президента РА Рауля Хаджимба и ЦИК. Посовещавшись на месте судьи приняли решение продолжить процесс без их участия.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2020 18:01

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