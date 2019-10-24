ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ РАШИД НУРГАЛИЕВ ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ
Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию, сообщил Sputnik со ссылкой на секретаря Совбеза Абхазии Мухамеда Килба. https://sputnik-abkhazia.ru/
Нургалиев приехал в Абхазию в составе делегации представителей правоохранительных и силовых структур России.
"Встреча будет непосредственно с Советом безопасности Абхазии, а также с главой государства (Раулем Хаджимба – прим.)", – сказал Килба.
Точное время встречи пока неизвестно. Секретарь Совбеза Абхазии уточнил, что абхазская сторона планировала сегодня провести встречу с прибывшей из России делегацией. "Но по времени у нас пока это не получается. Скорее всего, встреча состоится завтра утром (11января)", – добавил он.
Последнее от
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С МИНИСТРАМИ
- СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ОТКЛОНИЛ ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТВОДЕ СУДЬИ ЛИИ АДЛЕЙБА
- «ИНТЕРФАКС»: В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВСТРЕЧА РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОППОЗИЦИИ
- ОЛЕГ ДАМЕНИА: «НУЖНО ЗАЩИТИТЬ НАШЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО»
- НОВЫЕ ВЫБОРЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ УДЕРЖАТЬ ОБЩЕСТВО ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ И УКРЕПИТЬ РАСШАТАВШИЕСЯ ДО ПРЕДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ