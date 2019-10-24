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Абхазия Информ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ РАШИД НУРГАЛИЕВ ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 10 января 2020 18:31
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ РАШИД НУРГАЛИЕВ ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ

Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию, сообщил Sputnik со ссылкой на секретаря Совбеза Абхазии Мухамеда Килба. https://sputnik-abkhazia.ru/

Нургалиев приехал в Абхазию в составе делегации представителей правоохранительных и силовых структур России.

"Встреча будет непосредственно с Советом безопасности Абхазии, а также с главой государства (Раулем Хаджимба – прим.)", – сказал Килба.

Точное время встречи пока неизвестно. Секретарь Совбеза Абхазии уточнил, что абхазская сторона планировала сегодня провести встречу с прибывшей из России делегацией. "Но по времени у нас пока это не получается. Скорее всего, встреча состоится завтра утром (11января)", – добавил он.



Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2020 18:36

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