ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ РАШИД НУРГАЛИЕВ ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ

"Встреча будет непосредственно с Советом безопасности Абхазии, а также с главой государства (Раулем Хаджимба – прим.)", – сказал Килба.

Точное время встречи пока неизвестно. Секретарь Совбеза Абхазии уточнил, что абхазская сторона планировала сегодня провести встречу с прибывшей из России делегацией. "Но по времени у нас пока это не получается. Скорее всего, встреча состоится завтра утром (11января)", – добавил он.





