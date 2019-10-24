ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С МИНИСТРАМИ

Открывая встречу с министрами глава правительства поблагодарил руководителей государственных органов управления за то, что работа в ведомствах продолжает осуществляться на фоне сложной политической обстановки.

Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с членами правительства, в ходе которого обсудил текущую работу Кабинета Министров, а также вопросы начала нового финансового года и выполнения финансовых обязательств государства перед гражданами и учреждениями страны.

«Политический кризис локален, по всей стране идёт обычная работа. Кроме центральных органов госуправления местные органы управления также чётко выполняют работу. Со всеми главами районных администраций я сегодня провел селекторное совещание».

Премьер ознакомил присутствующих с показателями исполнения Государственного бюджета Абхазии за 2019 год и подчеркнул, что опираясь на данные можно говорить о стопроцентном его исполнении, которое осуществлено в полной мере впервые за последние 10 лет. Он также добавил, что это результат работы не только пары ведомств, но и качественной работы всех учреждений.

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба сообщил о том, что все нормативно-публичные обязательства минфина, такие как выплата заработных плат и пенсий будут осуществлены в срок. Вся необходимая документация готовится Минфином в штатном режиме.

Он тапомнил, что закон о бюджете страны на 2020 год в ближайшие рабочие дни вступит в силу на основании пункта 3 статьи 105 Регламента Народного Собрания-Парламента.

Джансух Нанба добавил, что также нет препятствий для выполнения доходной части бюджета 2020 года в текущем месяце:

«В части платежей в бюджетную систему хотел бы особо отметить, что здесь никаких проблем нет. Администраторы платежей работают в штатном режиме, а значит все налогоплательщики имеют возможность в установленном порядке через банковскую систему вносить налоговые и иные обязательные бюджетные платежи».

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия сообщил, что в ведомстве не прогнозируют значительного спада налоговых поступлений.

Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба доложил, что по поручению премьер-министра ведутся переговоры по организации поставки электроэнергии из Российской Федерации в связи с сезонным дефицитом выработки электроэнергии в республике. В ближайшее время Минэкономики заключит договор с организацией-поставщиком.

Затронув вопросы выполнения договоренностей, достигнутых на прошедшей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Сухуме, Адгур Ардзинба сообщил, что все выполняется в срок.

«На текущий момент идёт подготовка к реализации мероприятий новой Инвестпрограммы на 2020-2022 год. Ответственными органами составляется проектно-сметная документация объектов, чтобы ее экспертиза также прошла в срок», - добавил Ардзинба.

Министр ЧС Лев Квициния отметил усиление работы дежурных бригад в столице Абхазии, спасательное ведомство работает в штатном режиме и откликается на каждый звонок.

Руководители Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия и Министерства просвещения известили главу правительства о том, что все подведомственные учреждения обоих министерств работают в обычном режиме. По линии регулярного обеспечения медикаментами лечебных учреждений проблем не наблюдается, а все дошкольно-образовательные учреждения работают согласно производственному календарю.

«Учебный процесс в средних общеобразовательных школах начнётся вовремя, по окончании зимних каникул», - добавил министр просвещения Адгур Какоба.

Об этом сообщает сайт КМ РА.