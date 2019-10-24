ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С МИНИСТРАМИ
Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с членами правительства, в ходе которого обсудил текущую работу Кабинета Министров, а также вопросы начала нового финансового года и выполнения финансовых обязательств государства перед гражданами и учреждениями страны.
Открывая встречу с министрами глава правительства поблагодарил руководителей государственных органов управления за то, что работа в ведомствах продолжает осуществляться на фоне сложной политической обстановки.
«Политический кризис локален, по всей стране идёт обычная работа. Кроме центральных органов госуправления местные органы управления также чётко выполняют работу. Со всеми главами районных администраций я сегодня провел селекторное совещание».
Премьер ознакомил присутствующих с показателями исполнения Государственного бюджета Абхазии за 2019 год и подчеркнул, что опираясь на данные можно говорить о стопроцентном его исполнении, которое осуществлено в полной мере впервые за последние 10 лет. Он также добавил, что это результат работы не только пары ведомств, но и качественной работы всех учреждений.
Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба сообщил о том, что все нормативно-публичные обязательства минфина, такие как выплата заработных плат и пенсий будут осуществлены в срок. Вся необходимая документация готовится Минфином в штатном режиме.
Он тапомнил, что закон о бюджете страны на 2020 год в ближайшие рабочие дни вступит в силу на основании пункта 3 статьи 105 Регламента Народного Собрания-Парламента.
Джансух Нанба добавил, что также нет препятствий для выполнения доходной части бюджета 2020 года в текущем месяце:
«В части платежей в бюджетную систему хотел бы особо отметить, что здесь никаких проблем нет. Администраторы платежей работают в штатном режиме, а значит все налогоплательщики имеют возможность в установленном порядке через банковскую систему вносить налоговые и иные обязательные бюджетные платежи».
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия сообщил, что в ведомстве не прогнозируют значительного спада налоговых поступлений.
Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба доложил, что по поручению премьер-министра ведутся переговоры по организации поставки электроэнергии из Российской Федерации в связи с сезонным дефицитом выработки электроэнергии в республике. В ближайшее время Минэкономики заключит договор с организацией-поставщиком.
Затронув вопросы выполнения договоренностей, достигнутых на прошедшей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Сухуме, Адгур Ардзинба сообщил, что все выполняется в срок.
«На текущий момент идёт подготовка к реализации мероприятий новой Инвестпрограммы на 2020-2022 год. Ответственными органами составляется проектно-сметная документация объектов, чтобы ее экспертиза также прошла в срок», - добавил Ардзинба.
Министр ЧС Лев Квициния отметил усиление работы дежурных бригад в столице Абхазии, спасательное ведомство работает в штатном режиме и откликается на каждый звонок.
Руководители Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия и Министерства просвещения известили главу правительства о том, что все подведомственные учреждения обоих министерств работают в обычном режиме. По линии регулярного обеспечения медикаментами лечебных учреждений проблем не наблюдается, а все дошкольно-образовательные учреждения работают согласно производственному календарю.
«Учебный процесс в средних общеобразовательных школах начнётся вовремя, по окончании зимних каникул», - добавил министр просвещения Адгур Какоба.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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