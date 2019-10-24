РЕШЕНИЕ ЦИК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТОМ РАУЛЯ ХАДЖИМБА ПРИЗНАНО НЕЗАКОННЫМ

Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. 10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года и приняла новое решение.

Согласно, оглашенной резолютивной части определения, административное исковое заявление Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия, удовлетворено в полном объеме.