РЕШЕНИЕ ЦИК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДЕНТОМ РАУЛЯ ХАДЖИМБА ПРИЗНАНО НЕЗАКОННЫМ
Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. 10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года и приняла новое решение.
Согласно, оглашенной резолютивной части определения, административное исковое заявление Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия, удовлетворено в полном объеме.
Выборы Президента Республики Абхазия от 08 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 09 сентября 2019 года недействительными.
Судом кассационной инстанции ЦИК Республики Абхазия предписано назначить повторные выборы.
20 сентября 2019 года, Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия по первой инстанции, рассмотрев административное исковое заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия, отказал в его удовлетворении.
Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступает в силу с момента провозглашения.
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