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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕДУТ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ПО СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

Новости Суббота, 11 января 2020 12:16
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Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента начали собираться, чтобы подготовить и провести внеочередное заседание сессии в связи со сложившейся в стране обстановкой, сообщил ТАСС в субботу депутат Рауль Лолуа.

"Парламент начинает собираться, но повестку дня только начали обсуждать. <…> Заседание должно состояться сегодня, но время еще не определено", - сказал Лолуа.

В пятницу 10 января суд кассационной инстанции удовлетворила кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменил решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги повторного голосования на выборах президента РА.

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