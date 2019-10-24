ДЕПУТАТЫ ПРОВЕДУТ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ПО СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента начали собираться, чтобы подготовить и провести внеочередное заседание сессии в связи со сложившейся в стране обстановкой, сообщил ТАСС в субботу депутат Рауль Лолуа.
"Парламент начинает собираться, но повестку дня только начали обсуждать. <…> Заседание должно состояться сегодня, но время еще не определено", - сказал Лолуа.
В пятницу 10 января суд кассационной инстанции удовлетворила кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменил решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги повторного голосования на выборах президента РА.
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