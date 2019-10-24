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Абхазия Информ

БЖАНИЯ О ВСТРЕЧЕ С БГАНБА: «МЫ ОБОЗНАЧИЛИ РЯД ВОПРОСОВ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕТ К СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ»

Новости Суббота, 11 января 2020 12:37
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БЖАНИЯ О ВСТРЕЧЕ С БГАНБА: «МЫ ОБОЗНАЧИЛИ РЯД ВОПРОСОВ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕТ К СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ»

Сухум. 11 января 2020 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Абхазии состоялась встреча депутата Парламента Аслана Бжания с премьер-министром Валерием Бганба, сообщает «Апсадгьыл-инфо».

"Встреча прошла на ноте взаимного понимания. Мы обозначили ряд вопросов, решение которых приведет к стабилизации обстановки. Как мне показалось, господин Бганба настроен позитивно", - сказал Аслан Бжания после встречи.

9 января Рауль Хаджимба под давлением митингующих покинул здание администрации президента Абхазии.

В тот же день Парламент Абхазии обратился к нему, в целях стабилизации ситуации в стране уйти в отставку.

10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Выборы президента Абхазии от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными.

Судом кассационной инстанции ЦИК Абхазии предписано назначить повторные выборы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 11 января 2020 13:28

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