 

В мире

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДАТА ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНА В ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ

Новости Суббота, 11 января 2020 13:37
Оцените материал
(0 голосов)
ДАТА ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНА В ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ

Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» Алхас Квициния, баллотировавшийся на президентских выборах 2019 года, и группа депутатов парламента принесли в Центризбирком решение Кассационной коллегии Верховного суда РА от 10 января 2020 года.

10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Выборы президента Абхазии от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия: Здравствуйте! А почему лично мне? Я что – личный ваш противник?

Алхас Квициния: Абсолютно нет!

Гогия: Я надеюсь, вы пришли сюда не потому, что я ваш личный противник? Зарегистрируйте документ, а так, в принципе, это делает курьер суда. Но Вы - далеко не курьер суда.

Квициния: Мы вас глубоко уважаем, поэтому принесли лично.

Гогия: Все будет нормально. Журналисты это зафиксируют.

Затем разговор продолжился в кабинете Гогия.

Гогия: Весь парламент здесь. Уважаемые журналисты, мы пока не знаем, о чем будем говорить, поэтому пока закройте двери.

Журналист Низфа Аршба: А можно мы спросим, почему они лично решили принести решение суда?

Гогия: У них спрашивайте!

Квициния: Мы лично пришли в ЦИК потому, что видим, что со стороны власти есть затягивание. Чтобы никаких недоразумений между нами и властью не было, мы лично принесли этот документ в ЦИК, чтобы ускорить процесс и решить этот вопрос.

Дальше разговор происходил без участия журналистов.

«Мы договорились, что оглашение даты выборов будет не позднее 11 часов утра в понедельник 13 января. Сейчас собирают членов ЦИК, некоторые из них находятся за пределами Абхазии.Ссейчас им создают условия, чтобы они прибыли на рабочее место», - сказал Алхас Квициния после встречи с председателем ЦИК Абхазии Тамазом Гогия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 11 января 2020 13:55

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « БЖАНИЯ О ВСТРЕЧЕ С БГАНБА: «МЫ ОБОЗНАЧИЛИ РЯД ВОПРОСОВ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕТ К СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.