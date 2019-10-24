ДАТА ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНА В ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ
Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» Алхас Квициния, баллотировавшийся на президентских выборах 2019 года, и группа депутатов парламента принесли в Центризбирком решение Кассационной коллегии Верховного суда РА от 10 января 2020 года.
10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Выборы президента Абхазии от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными.
Председатель ЦИК Тамаз Гогия: Здравствуйте! А почему лично мне? Я что – личный ваш противник?
Алхас Квициния: Абсолютно нет!
Гогия: Я надеюсь, вы пришли сюда не потому, что я ваш личный противник? Зарегистрируйте документ, а так, в принципе, это делает курьер суда. Но Вы - далеко не курьер суда.
Квициния: Мы вас глубоко уважаем, поэтому принесли лично.
Гогия: Все будет нормально. Журналисты это зафиксируют.
Затем разговор продолжился в кабинете Гогия.
Гогия: Весь парламент здесь. Уважаемые журналисты, мы пока не знаем, о чем будем говорить, поэтому пока закройте двери.
Журналист Низфа Аршба: А можно мы спросим, почему они лично решили принести решение суда?
Гогия: У них спрашивайте!
Квициния: Мы лично пришли в ЦИК потому, что видим, что со стороны власти есть затягивание. Чтобы никаких недоразумений между нами и властью не было, мы лично принесли этот документ в ЦИК, чтобы ускорить процесс и решить этот вопрос.
Дальше разговор происходил без участия журналистов.
«Мы договорились, что оглашение даты выборов будет не позднее 11 часов утра в понедельник 13 января. Сейчас собирают членов ЦИК, некоторые из них находятся за пределами Абхазии.Ссейчас им создают условия, чтобы они прибыли на рабочее место», - сказал Алхас Квициния после встречи с председателем ЦИК Абхазии Тамазом Гогия.
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