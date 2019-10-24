ВСЕ ПРОПАВШИЕ ПОСЛЕ ШТУРМА АТРИБУТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ УДАЛОСЬ НАЙТИ И ВЕРНУТЬ В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Начаты работы по ремонту правительственного здания в Сухуме, которое было захвачено протестующими 9 января. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на брифинге в министерстве экономики.

"Начали ремонтные работы, здание находится на балансе правительства. Побиты окна, стекла, мне сложно сказать на какую сумму ущерб, потому что я видел только один этаж. Документация не пострадала, так как она вся оцифрована, я не думаю, что мы понесем колоссальный ущерб", - цитирует Бганба Sputnik Абхазия.