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Абхазия Информ

ВСЕ ПРОПАВШИЕ ПОСЛЕ ШТУРМА АТРИБУТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ УДАЛОСЬ НАЙТИ И ВЕРНУТЬ В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Суббота, 11 января 2020 14:31
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ВСЕ ПРОПАВШИЕ ПОСЛЕ ШТУРМА АТРИБУТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ УДАЛОСЬ НАЙТИ И ВЕРНУТЬ В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Начаты работы по ремонту правительственного здания в Сухуме, которое было захвачено протестующими 9 января. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на брифинге в министерстве экономики.

"Начали ремонтные работы, здание находится на балансе правительства. Побиты окна, стекла, мне сложно сказать на какую сумму ущерб, потому что я видел только один этаж. Документация не пострадала, так как она вся оцифрована, я не думаю, что мы понесем колоссальный ущерб", - цитирует Бганба Sputnik Абхазия.

Кроме того, по словам Бганба, атрибуты президентской власти, о похищении которых сообщалось ранее, удалось вернуть. 

"Все атрибуты президентской власти находятся в Администрации президента, они нашлись, к счастью. Я видел, что их заносят сегодня в здание", - сообщил премьер.

Вице-премьер Даур Аршба ранее заявил, что профильным органам предстоит разобраться в том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата Администрации президента, и какова его сумма. По его словам, внутри здания "все раскурочено, разломано и разрушено".

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 11 января 2020 14:40

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