ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРОВОДЯТ РАССЛЕДОВАНИЕ

Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Служба госбезопасности совместно с Генпрокуратурой и МВД «проводит комплекс доследственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в г. Сухум, а также лиц причастных к хищению, находившегося в помещениях служебного оружия». Об этом сообщается на сайте СГБ РА.

Также, осуществляются мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в Республику Абхазия для организации и участия в противоправной деятельности.