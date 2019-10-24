ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРОВОДЯТ РАССЛЕДОВАНИЕ
Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Служба госбезопасности совместно с Генпрокуратурой и МВД «проводит комплекс доследственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в г. Сухум, а также лиц причастных к хищению, находившегося в помещениях служебного оружия». Об этом сообщается на сайте СГБ РА.
Также, осуществляются мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в Республику Абхазия для организации и участия в противоправной деятельности.
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