АСЛАН БЖАНИЯ И РАШИД НУРГАЛИЕВ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В АБХАЗИИ

Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, прибывший в Абхазию 10 января, встретился сегодня с депутатом парламента Асланом Бжания.

В интервью «Апсны.Иахьа» Бжания оценил встречу с Рашидом Нургалиевым как конструктивную. По его словам, представителям РФ была высказана оценка сложившейся политической, экономической и криминогенной ситуации в стране.

Бжания выразил точку зрения оппозиции о том, что «власть не только не проявила способность справиться с ситуацией, но и была главной движущей силой этого разрушительного процесса».

По словам А. Бжания, на встрече также обсуждались вопросы технического обеспечения деятельности органов госуправления.