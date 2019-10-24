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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ И РАШИД НУРГАЛИЕВ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В АБХАЗИИ

Новости Суббота, 11 января 2020 14:56
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Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, прибывший в Абхазию 10 января, встретился сегодня с депутатом парламента Асланом Бжания.

В интервью «Апсны.Иахьа» Бжания оценил встречу с Рашидом Нургалиевым как конструктивную. По его словам, представителям РФ была высказана оценка сложившейся политической, экономической и криминогенной ситуации в стране.

Бжания выразил точку зрения оппозиции о том, что «власть не только не проявила способность справиться с ситуацией, но и была главной движущей силой этого разрушительного процесса».

По словам А. Бжания, на встрече также обсуждались вопросы технического обеспечения деятельности органов госуправления.

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