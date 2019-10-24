АСЛАН БЖАНИЯ И РАШИД НУРГАЛИЕВ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В АБХАЗИИ
Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, прибывший в Абхазию 10 января, встретился сегодня с депутатом парламента Асланом Бжания.
В интервью «Апсны.Иахьа» Бжания оценил встречу с Рашидом Нургалиевым как конструктивную. По его словам, представителям РФ была высказана оценка сложившейся политической, экономической и криминогенной ситуации в стране.
Бжания выразил точку зрения оппозиции о том, что «власть не только не проявила способность справиться с ситуацией, но и была главной движущей силой этого разрушительного процесса».
По словам А. Бжания, на встрече также обсуждались вопросы технического обеспечения деятельности органов госуправления.
Последнее от
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРОВОДЯТ РАССЛЕДОВАНИЕ
- ВСЕ ПРОПАВШИЕ ПОСЛЕ ШТУРМА АТРИБУТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ УДАЛОСЬ НАЙТИ И ВЕРНУТЬ В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
- ДАТА ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНА В ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ
- БЖАНИЯ О ВСТРЕЧЕ С БГАНБА: «МЫ ОБОЗНАЧИЛИ РЯД ВОПРОСОВ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕТ К СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ»
- ДЕПУТАТЫ ПРОВЕДУТ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ПО СИТУАЦИИ В СТРАНЕ