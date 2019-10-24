АСЛАН БЖАНИЯ: «НА ВСТРЕЧЕ С ВАЛЕРИЕМ БГАНБА ОБСУЖДАЛИСЬ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА»

Сухум. 11 января 2020. Абхазия-Информ. «На встрече с Валерием Бганба обсуждались только вопросы технического характера, работа систем жизнеобеспечения, - заявил депутат парламента Аслан Бжания журналистам. - Вопрос исполнения обязанностей президента господином Хаджимба не обсуждался. Мы не обсуждаем этот вопрос. Есть мнение Валерия Бганба, и есть другое мнение оппозиции».

«Валерий Рамшухович выражал обеспокоенность тем, что он не может приступить к работе в своем кабинете. До него было доведено, что мы ждем решения ЦИК по дате повторных выборов. То есть, до того момента, пока мы не будем иметь гарантии, что Рауль Хаджимба в это здание больше не вернется ни в каком качестве. Кто-то говорит, что по закону он и.о. президента… Мне трудно это трактовать, я не юрист, но мнение стоящих здесь людей такое: пока мы не будем убеждены в том, что он сюда ни в каком качестве не вернется, это здание функционировать в нормальном режиме не может».

По словам Логуа, Бганба попросили передать Хаджимба: для того, чтобы всё быстрее наладилось и работало, чтобы спала напряженность, ему следует наконец принять решение и заявить о том, что у него нет никаких амбиций исполнять обязанности президента до проведения выборов.

«В этом была вся суть встречи с Валерием Бганба. Он обещал передать наши слова Хаджимба», - сказал Михаил Логуа.