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Абхазия Информ

22 МАРТА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 12 января 2020 13:19
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Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. Выборы президента состоятся в воскресенье 22 марта. Такое решение принято сегодня 12 января на заседании Центризбиркома РА.

«Мы за это решение проголосовали практически единогласно», - сказал председатель Центризбиркома Тамаз Гогия.

10 января суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты РА Алхаса Квициния, признал незаконным и отменил решение ЦИК по итогам президентских выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года.

С 9 апреля в Абхазии проходит акция протеста, участники которой требуют отставки президента Рауля Хаджимба и назначения новых президентских выборов. Участники акции четвертый день удерживают здание Администрации президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 января 2020 13:30

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