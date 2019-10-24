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Абхазия Информ

ТАМАЗ ГОГИЯ ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРИЗБИРКОМА АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 12 января 2020 13:34
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Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. Тамаз Гогия вновь избран председателем Центризбиркома Абхазии. Такое решение единогласно было принято сегодня 12 января на заседании ЦИК РА.

«В связи со сложившейся ситуацией первым в повестку дня был поставлен вопрос об избрании председателя ЦИК. С такой инициативой выступил сам председатель Тамаз Гогия. Этот вопрос был поставлен для того, чтобы члены ЦИК высказали свое мнение и выразили свое доверие. Все члены ЦИК единогласно проголосовали за переизбрание Тамаза Гогия. Члены ЦИК в очередной раз подтвердили полномочия Тамаза Ивановича Гогия», - сказала журналистам член ЦИК Елена Лабахуа.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 января 2020 13:46

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