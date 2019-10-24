 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ РА ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ ГОСУДАРСТВА

Новости Воскресенье, 12 января 2020 14:35
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТ РА ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. Центр социально-экономических исследований, возглавляемый кандидатом философских наук Олегом Дамениа, подготовил свои предложения по выходу из кризисной ситуации, сложившейся в Абхазии.

«В настоящее время из трех ветвей власти легитимными остаются законодательная и судебная. В сложившейся ситуации именно Парламент РА должен взять на себя ответственность за судьбу государства. В связи с этим, Парламенту РА необходимо сформировать Временный рабочий орган с целью выхода из политического кризиса и проведения повторных выборов Президента РА», - считают эксперты Центра.

***   *** 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫХОДУ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

«После принятия 10 января 2020 г.   кассационной коллегией по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда РА «о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента РА» возникла перспектива развития политических процессов в правовом русле.

«Незаконность и недействительность решения ЦИК» явились следствием нарушения Закона «О выборах Президента РА». Между тем, согласно статье 22 Закона «за нарушение законодательства о выборах Президента РА устанавливается уголовная, административная либо иная ответственность».

В связи с этим активным участникам политических процессов   необходимо обратиться в Генеральную прокуратуру РА о привлечении к ответственности руководителей и других должностных лиц, причастных к нарушениям Закона РА, так как их действия стали причиной глубокого политического кризиса. Они нанесли значительный ущерб социальному, финансово-экономическому положению страны, и самое главное, политико-правовой легитимности абхазского государства.

Поэтому экс-президент Хаджимба Р.Д. не может продолжать исполнять полномочия главы государства, равно как и действующий состав ЦИК не вправе решать вопрос о назначении и проведении повторных выборов.

Указы, распоряжения и другие нормативные документы, подписанные гражданином Хаджимба Р.Д., не могут считаться законными, влекут за собой серьезные правовые последствия и являются угрозой национальной безопасности страны.

В настоящее время из трех ветвей власти легитимными остаются законодательная и судебная.

В сложившейся ситуации именно Парламент РА должен взять на себя ответственность за судьбу государства. В связи с этим, Парламенту РА необходимо сформировать Временный рабочий орган с целью выхода из политического кризиса и проведения повторных выборов Президента РА.

Для того, чтобы вернуться в правовое русло, активным участникам политических процессов следует создать единый штаб в целях эффективного управления стихийными протестными политическими процессами, вызванными деградацией государственных институтов власти и управления».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 января 2020 14:39

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РАУЛЬ ХАДЖИМБА БУДЕТ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ ЦИК РА О ПРОВЕДЕНИИ 22 МАРТА ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ СЕГОДНЯ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ВСТРЕЧА ОППОЗИЦИИ И РАУЛЯ ХАДЖИМБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.