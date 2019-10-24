«В настоящее время из трех ветвей власти легитимными остаются законодательная и судебная. В сложившейся ситуации именно Парламент РА должен взять на себя ответственность за судьбу государства. В связи с этим, Парламенту РА необходимо сформировать Временный рабочий орган с целью выхода из политического кризиса и проведения повторных выборов Президента РА», - считают эксперты Центра.

Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. Центр социально-экономических исследований, возглавляемый кандидатом философских наук Олегом Дамениа, подготовил свои предложения по выходу из кризисной ситуации, сложившейся в Абхазии.

«После принятия 10 января 2020 г. кассационной коллегией по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда РА «о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента РА» возникла перспектива развития политических процессов в правовом русле.

«Незаконность и недействительность решения ЦИК» явились следствием нарушения Закона «О выборах Президента РА». Между тем, согласно статье 22 Закона «за нарушение законодательства о выборах Президента РА устанавливается уголовная, административная либо иная ответственность».

В связи с этим активным участникам политических процессов необходимо обратиться в Генеральную прокуратуру РА о привлечении к ответственности руководителей и других должностных лиц, причастных к нарушениям Закона РА, так как их действия стали причиной глубокого политического кризиса. Они нанесли значительный ущерб социальному, финансово-экономическому положению страны, и самое главное, политико-правовой легитимности абхазского государства.

Поэтому экс-президент Хаджимба Р.Д. не может продолжать исполнять полномочия главы государства, равно как и действующий состав ЦИК не вправе решать вопрос о назначении и проведении повторных выборов.

Указы, распоряжения и другие нормативные документы, подписанные гражданином Хаджимба Р.Д., не могут считаться законными, влекут за собой серьезные правовые последствия и являются угрозой национальной безопасности страны.

В настоящее время из трех ветвей власти легитимными остаются законодательная и судебная.

В сложившейся ситуации именно Парламент РА должен взять на себя ответственность за судьбу государства. В связи с этим, Парламенту РА необходимо сформировать Временный рабочий орган с целью выхода из политического кризиса и проведения повторных выборов Президента РА.

Для того, чтобы вернуться в правовое русло, активным участникам политических процессов следует создать единый штаб в целях эффективного управления стихийными протестными политическими процессами, вызванными деградацией государственных институтов власти и управления».