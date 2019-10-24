Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. Сегодня может состояться встреча оппозиции и Рауля Хаджимба, сообщает «Апсадгьыл-инфо».

Эту информацию подтвердил депутат парламента Аслан Бжания. На вопрос о том, какая тема может обсуждаться с Раулем Хаджимба, он сказал: "Если это произойдет, то следует обсудить вопросы, вытекающие из решения Верховного суда и Центризбиркома о назначении новых выборов президента Абхазии".

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента Абхазии на 22 марта 2020 года. 10 января 10 января суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменил решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги повторного голосования на выборах президента РА, состоявшегося 8 сентября 2019 года.