 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕГОДНЯ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ВСТРЕЧА ОППОЗИЦИИ И РАУЛЯ ХАДЖИМБА

Новости Воскресенье, 12 января 2020 14:47
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ.  Сегодня может состояться встреча оппозиции и Рауля Хаджимба, сообщает «Апсадгьыл-инфо».

Эту информацию подтвердил депутат парламента Аслан Бжания. На вопрос о том, какая тема может обсуждаться с Раулем Хаджимба, он сказал: "Если это произойдет, то следует обсудить вопросы, вытекающие из решения Верховного суда и Центризбиркома о назначении новых выборов президента Абхазии".

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента Абхазии на 22 марта 2020 года. 10 января 10 января суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменил решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги повторного голосования на выборах президента РА, состоявшегося 8 сентября 2019 года.  

 
 
Подробнее ...
 
 
 
 
 
 
Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 января 2020 14:57

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ РА ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ ГОСУДАРСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.