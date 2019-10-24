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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОППОЗИЦИИ АЛХАСОМ КВИЦИНИЯ И АСЛАНОМ БЖАНИЯ

Новости Воскресенье, 12 января 2020 16:40
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОППОЗИЦИИ АЛХАСОМ КВИЦИНИЯ И АСЛАНОМ БЖАНИЯ

Сухум. 12 января 2020. Абхази-Информ. В официальной резиденции президента при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева состоялись переговоры между Раулем Хаджимба и представителями оппозиции Алхасом Квициния и Асланом Бжания.

На встрече присутствовали вице-президент Аслан Барциц и секретарь Совета безопасности Мухамеда Килба.

Как сообщает пресс-служба президента РА, «в ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и пути выхода из сложившейся обстановки. Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего, в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим, до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного Президента необходимо следовать положениям Закона «О Президенте Республики Абхазия».

Лидеры оппозиции выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и возможностью развития событий в неконтролируемом русле.

Рашид Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации.

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