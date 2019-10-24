АСЛАН БЖАНИЯ: «МЯЧ НА СТОРОНЕ ХАДЖИМБА»

Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. «Мяч на стороне Хаджимба», - сказал участникам акции протеста лидер оппозиции, депутат парламента Асланом Бжания по завершении встеречи сс Хаджимба.

Сегодня в официальной резиденции президента РА при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева состоялись переговоры между Раулем Хаджимба и представителями оппозиции Алхасом Квициния и Асланом Бжания.

«Сегодня прошли переговоры с Раулем Хаджимба. В них участвовали заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, заместитель Хаджимба Аслан Барциц и Мухамед Килба. Мы передали наше требование. Да, все знают, что сегодня определена дата новых выборов, но люди требют, чтобы он ушел в отставку, сложил свои полномочия, согласно Конституции. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимба. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ", - сказал Бжания.

10 января суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты РА Алхаса Квициния, признал незаконным и отменил решение ЦИК по итогам президентских выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года.

С 9 апреля в Абхазии проходит акция протеста, участники которой требуют отставки президента Рауля Хаджимба. Участники акции четвертый день удерживают здание Администрации президента.