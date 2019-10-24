РАУЛЬ ХАДЖИМБА СЛОЖИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. Рауль Хаджимба подписал заявление о добровольном сложении полномочии президента Абхазии.
Этот документ зачитал и продемонстрировал собравшимся у госдачи участникам акции протеста, лидер политической партии "Единая Абхазия", экс-министр иностранных Сергей Шамба. Это вызвало бурю восторга у собравшихся.
В настоящее время, сторонники акции протеста направляются к зданию парламента.
Акции протеста с требованием отставки президента начались 9 января. В этот же день митингующие захватили здание президентской администрации. На следующий день, 10 января Кассационная коллегия Верховного суда признала незаконным решение ЦИК по второму туру выборов главы государства.
В свою очередь Рауль Хаджимба не согласился с таким решением и заявил о намерении обжаловать его в Президиум Верховного суда.
Сегодня 12 января Центральная избирательная комиссия объявила дату новых президентских выборов – 22 марта 2020 года.
Рауль Раджимба в очередной раз заявил, что намерен и это решение обжаловать в суде. Он так же заявил, что в случае проведения повторных выборов, останется исполнять обязанности президента до 22 марта.
Переговоры представителей оппозиции с Хаджимба при участии российских посредников во главе с Рашидом Нургалиевым ни к чему не привели.
Это вызвало очередную волну протеста у митингующих. В итоге прозвучали призывы переместиться к госдаче, где находился президент Рауль Хаджимба. Участники акции выступили с одним требованием – отставки Хаджимба!
В итоге он был вынужден подписать этот документ.
Фото ИА "Sputnik-Абхазия".
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