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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА НАПРАВИЛ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ-ПАРЛАМЕНТ ДОКУМЕНТ О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Новости Воскресенье, 12 января 2020 23:37
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Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. 12 января Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий. 

В документе отмечается, что Рауль Хаджимба слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране.

Он так же выступил с видеообращением к народу Абхазии.

http://presidentofabkhazia.org/media/video/detail.php?ELEMENT_ID=11604

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 13 января 2020 00:02

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