РАУЛЬ ХАДЖИМБА НАПРАВИЛ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ-ПАРЛАМЕНТ ДОКУМЕНТ О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. 12 января Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий.

В документе отмечается, что Рауль Хаджимба слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране.

Он так же выступил с видеообращением к народу Абхазии.

http://presidentofabkhazia.org/media/video/detail.php?ELEMENT_ID=11604