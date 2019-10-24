РАУЛЬ ХАДЖИМБА НАПРАВИЛ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ-ПАРЛАМЕНТ ДОКУМЕНТ О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Новости Воскресенье, 12 января 2020 23:37
Сухум. 12 января 2020. Абхазия-Информ. 12 января Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий.
В документе отмечается, что Рауль Хаджимба слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране.
Он так же выступил с видеообращением к народу Абхазии.
http://presidentofabkhazia.org/media/video/detail.php?ELEMENT_ID=11604