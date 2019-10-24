АСЛАН БАРЦИЦ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА
Новости Понедельник, 13 января 2020 12:05
Сухум. 13 января 2020. Абхазия-Информ. Аслан Барциц сделал заявление о сложении с себя полномочий вице-президента.
«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий Вице-президента Республики Абхазия», - говорится в заявлени и, распространенном сегодня 13 января. .
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