Сухум. 13 января 2020. Абхазия-Информ. Аслан Барциц сделал заявление о сложении с себя полномочий вице-президента.

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий Вице-президента Республики Абхазия», - говорится в заявлени и, распространенном сегодня 13 января. .