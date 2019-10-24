Исполняющим обязанности президента до новых выборов будет осуществлять премьер-министр Валерий Бганба. За это решение проголосовали 34 депутата

Сухум. 13 января 2020. Абхазия-Информ. Парламент принял отставку президента Рауля Хаджимба. Из 34 депутатов парламента, присутствовавших на заседании сессии, за отставку проголосовали 32 депутата, против – двое.

Выборы президента назначены на 22 марта 2020 года.

12 января Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий.

В документе отмечается, что Рауль Хаджимба слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране.

В соответствии со статьями 65 и 66 Конституции РА, «Президент Республики Абхазия в любое время может подать в отставку. Вопрос об отставке решается Парламентом Республики Абхазия. Решение принимается квалифицированным большинством.

В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности Президента, таковые переходят к Вице-президенту Республики Абхазия. В случае отстранения, смерти, отставки или неспособности как Президента, так и Вице-президента осуществлять обязанности Президента, таковые переходят к Премьер-министру Республики Абхазия. В случае невозможности ни одним лицом, перечисленным в настоящей статье, исполнять обязанности Президента, таковые переходят к Спикеру Парламента».

Сегодня вице-президент Аслан Барциц сделал заявление о сложении с себя полномочий вице-президента.

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий Вице-президента Республики Абхазия», - говорится в заявлении, распространенном сегодня 13 января.