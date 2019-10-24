СЕРГЕЙ БАБУРИН: «ГОРЖУСЬ СТАВШЕЙ МНЕ РОДНОЙ ПРИЧЕРНОМОРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, ЕЁ ЖИТЕЛИ ХОТЯТ ЖИТЬ ЧЕСТНО И ДОКАЗЫВАЮТ ЭТО ДЕЛОМ»

Сергей Бабурин : На самом деле, горжусь ставшей мне родной причерноморской Республикой, её жители хотят жить честно и доказывают это делом. Их не устраивают манипуляции на выборах, уговоры, что «у всех так», призывы перетерпеть. Нет, терпеть они могут, как терпели до истечения срока полномочий тяжело больного Владислава Ардзинба, вместо которого Абхазией правила группа находившихся в тени, но известных в Абхазии всем, близких Президенту лиц. Однако, потом пошли на выборы и голосовали в интересах большинства, даже наперекор Московскому Кремлю. И сам Кремль спустя время признал, что избрание Президентом Сергея Багапш - правильный выбор.

Сухум. 13 января 2020. Абхазия-Информ. Российский политический и общественный деятель Сергей Бабурин на своей странице в Фейсбуке поделился мыслями о том, что происходит в Абхазии.

Знаю всех участников сегодняшней абхазской драмы (рискну заявить, что лучше, чем кремлевские «порученцы»). За каждым - своя правда. И в этом ценность и целостность абхазского общества. Уверен, что, если не будут вновь вмешиваться российские «кукловоды», то на выборах в марте 2020 народ Абхазии свободно и прозрачно изберёт достойного лидера, который будет способен обеспечить мир и развитие Республики. Уверен и в том, что все, даже сегодня враждующие политики настроены пророссийски - других в Абхазии нет. Иное дело, что в отношениях между Россией и Абхазией назрела потребность многое прояснить и упорядочить, дать прозрачность процедурам выделения и расходования российских денег, да и не только этому.

Пока же буду верить, что мои абхазские друзья, вновь разделённые конфликтом, смогут сберечь свою национальную черту: решать проблемы бурно, порой резко, но без кровопролития.

Дай Бог!

Лишь бы «посредники» не помешали. Ведь именно Сурков и Нургалиев благословили в 2014 силовое свержение президента А. Анкваба и приход к власти Р. Хаджимба. Причины для кризиса были, дело не в них - не было неразрешимых проблем. Но свержением, «уличной демократией» был создан поддержанный Россией прецедент насилия, чему же сейчас удивляться.

Зря Рауль Джункович пошёл на второй срок. Надо было слушать земляков, а не северных доброхотов, у которых свои корыстные интересы. Но то, что ради сохранения мира в Абхазии Р.Д. Хаджимба подал в отставку, говорит о том, что забота о Родине для него - не просто слова. И означает, что он сохранил шанс остаться серьезной фигурой в абхазской политике, чего он явно достоин.

Если не учитывать подводных течений, то до марта, на который назначены выборы Президента (и Хаджимбе, конечно, не надо на них идти), исполнять обязанности должен вице-президент (для чего-то же он нужен). Но, однако, и он избран на тех выборах, результаты которых судом отменены. Впрочем, у Абхазии есть свой вполне конкретный практический опыт».