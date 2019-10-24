ХИБЛА ГЕРЗМАВА И АННА НЕТРЕБКО СПОЮТ ДУЭТОМ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

Сухум. 15 января 2020. Абхазия-Информ. Оперная певица Хибла Герзмава даст юбилейный концерт с участием коллег по классической сцене 19 января в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В программе запланированы дуэты, в том числе двух сопрано - с участием Анны Нетребко, сообщила артистка во вторник 14 января на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений <…> Конечно, будет что-то новое. Например, дуэт с Анечкой Нетребко. Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями - они сильные, они личности", - подчеркнула Герзмава.

Также на сцену вместе с Герзмавой, которая отметила 50-летие 6 января, выйдут тенор Юсиф Эйвазов, бас Дмитрий Ульянов, баритон Игорь Головатенко, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.