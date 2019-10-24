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Абхазия Информ

ХИБЛА ГЕРЗМАВА И АННА НЕТРЕБКО СПОЮТ ДУЭТОМ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

Новости Среда, 15 января 2020 12:58
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ХИБЛА ГЕРЗМАВА И АННА НЕТРЕБКО СПОЮТ ДУЭТОМ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

Сухум. 15 января 2020. Абхазия-Информ.  Оперная певица Хибла Герзмава даст юбилейный концерт с участием коллег по классической сцене 19 января в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В программе запланированы дуэты, в том числе двух сопрано - с участием Анны Нетребко, сообщила артистка во вторник 14 января на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений <…> Конечно, будет что-то новое. Например, дуэт с Анечкой Нетребко. Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями - они сильные, они личности", - подчеркнула Герзмава.

Также на сцену вместе с Герзмавой, которая отметила 50-летие 6 января, выйдут тенор Юсиф Эйвазов, бас Дмитрий Ульянов, баритон Игорь Головатенко, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.

По словам режиссера-постановщика концерта Сергея Широкова, его задачей было составить "портрет" главной героини вечера. "Когда делаешь сборный концерт - это одно, а когда ставишь "личностный" концерт - совсем другая ответственность: надо "раскрыть" человека", - пояснил он.

Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в фонд "Подари жизнь" и Благотворительный фонд Владимира Спивакова. "Для меня было важно свой юбилей сделать не для себя, а для людей, поэтому благотворительность - важная часть моего юбилейного года", - пояснила певица.

Хибла Герзмава - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия. С 1995 года солистка Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, активно выступает с сольными проектами, включая жанр кроссовер. Певица выступала в Metropolitan Opera, Covent Garden, Венской опере, Carnegie Hall, оперных театрах Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".

https://tass.ru/kultura/7518577?fbclid=IwAR2_J7TZg2_zjdxrXEsUKf9wSDsnt5ObHto2T_4cRgA121uFBnGKQ2uxors

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2020 13:07

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