ВАЛЕРИЙ БГАНБА «ВСЕ ОРГАНЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ»

Открывая встречу Валерий Бганба отметил, что все принятые нормативно-правовые и иные акты Президента республики до сложения им своих полномочий действительны и подлежат полноценному исполнению.

«Все без исключения органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия должны работать в обычном режиме для полнокровного обеспечения жизнедеятельности государства», - продолжил он.

И.о. Президента сообщил, что основной задачей всех органов центрального и местного управления является также обеспечение условий для проведения выборов Президента Республики Абхазия в установленные Конституцией сроки.

Он также подчеркнул, что ведомствам необходимо в соответствии с нормами работы Правительства подводить итоги работы организации за 2019 год и представлять отчёты в Кабинет Министров Республики Абхазия для дальнейшего заслушивания на заседаниях Правительства (пункт 21 Регламента работы КМ РА).

Кроме того, и.о. Президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с главами городов и районов страны.

Бганба призвал руководителей местных администраций собирать активы из числа глав сельских администраций и вести привычную работу с целью обеспечения прав и интересов населения республики.

Участники совещания обсудили также возможность смещения сроков выборов депутатов местного самоуправления на вторую декаду мая с учётом сроков предстоящих выборов Президента республики (22 марта 2020 года).

Согласно статье 5 главы II Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» от 28.12.2006 выборы назначаются Президентом Республики Абхазия не позднее чем за два месяца истечения срока полномочий органов. Инициатива о переносе даты выборов в виде поправки к закону будет направлена Валерием Бганба в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия в ближайшее время.