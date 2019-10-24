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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА «ВСЕ ОРГАНЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ»

Новости Среда, 15 января 2020 13:56
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА «ВСЕ ОРГАНЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ»

Сухум. 15 января 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с руководителями центральных органов власти.

Открывая встречу Валерий Бганба отметил, что все принятые нормативно-правовые и иные акты Президента республики до сложения им своих полномочий действительны и подлежат полноценному исполнению.

«Все без исключения органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия должны работать в обычном режиме для полнокровного обеспечения жизнедеятельности государства», - продолжил он.

И.о. Президента сообщил, что основной задачей всех органов центрального и местного управления является также обеспечение условий для проведения выборов Президента Республики Абхазия в установленные Конституцией сроки.

Он также подчеркнул, что ведомствам необходимо в соответствии с нормами работы Правительства подводить итоги работы организации за 2019 год и представлять отчёты в Кабинет Министров Республики Абхазия для дальнейшего заслушивания на заседаниях Правительства (пункт 21 Регламента работы КМ РА).

Кроме того, и.о. Президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с главами городов и районов страны.

Бганба призвал руководителей местных администраций собирать активы из числа глав сельских администраций и вести привычную работу с целью обеспечения прав и интересов населения республики.

Участники совещания обсудили также возможность смещения сроков выборов депутатов местного самоуправления на вторую декаду мая с учётом сроков предстоящих выборов Президента республики (22 марта 2020 года).

Согласно статье 5 главы II Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» от 28.12.2006 выборы назначаются Президентом Республики Абхазия не позднее чем за два месяца истечения срока полномочий органов. Инициатива о переносе даты выборов в виде поправки к закону будет направлена Валерием Бганба в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия в ближайшее время.

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Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2020 14:06

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