СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН АДИЛЕ АББАС-ОГЛЫ

14 января в Сухуме умерла Адиле Шахбасовна Аббас-оглы, последняя представительница семьи легендарного председателя Совнаркома, а позднее ЦИК Абхазии Нестора Лакоба. 23 апреля ей исполнилось бы 100 лет.

Прощание с А.Ш. Аббас-оглы будет проходить 18 января в в Сухуме в Доме учителя.

Аббас-оглы Адиле Шахбасовна (23 апреля 1920 г. – 14 января 2020 г.)

Дед Адиле Аббас-оглы Яхья Керболаевич Аббас-оглы был одним из ведущих строителей Абхазии конца XIX – начала XX вв.. ОН занимался прокладкой дорог и строительством кирпичных заводов и домов.

Адиле было пятнадцать лет, когда в нее влюбился Эмды Джих-оглы, родной брат жены Нестра Лакоба Сарии Лакоба. Вскоре они поженились. Отец Адиле Шахбас тяжело переживал ранее замужество дочери, но, в конце концов, благословил брак. Так Адиле вошла в семью Нестора Лакоба.

В 1938 А. была репрессирована как член семьи Н. А. Лакоба, объявленного «врагом народа». В 1953 была освобождена и возвратилась на родину.

В 1956 Верховный суд Абхазской АССР признал её невиновной за отсутствием состава преступления.

В 1953–1957 училась на историческом факультете СГПИ им. А. М. Горького. Окончила его с отличием. Вуз стал не только местом её учёбы, но и работы – сначала в должности лаборанта кафедры математики, а потом старшего лаборанта кафедры истории КПССвплоть о 1992 года. .

В 2005 году в Москве была издана книга воспоминаний Адиле Аббас-оглы «Не могу забыть». Второе дополненное издание вышло в 2009 году под названием «Моя Абхазия – моя судьба». Это книга о тяжелой судьбе, выпавшей на долю удивительной женщины из многострадальной Абхазии. Жизнь в семье руководителя республики Н. А. Лакоба, встречи с политическими деятелями – Сталиным, Берия, Пятаковым, гибель Нестора Лакоба, политические репрессии, под шквал которых попала почти вся семья Адиле – вот, чему посвящена эта книга.

Будучи 18-летней вдовой, Адиле Аббас-оглы скрывается в Москве у известной актрисы МХАТа А. П. Зуевой, знакомится с корифеями русского театра – А. К. Тарасовой, И. М. Москвиным, П. В. Масальским. Затем – арест, тюрьма, ссылка, побег, бесконечные преследования, испытания. Но всегда и во всём Адиле Аббас-оглы не оставляли природный ум, прозорливость, поразительная жизнестойкость. Её яркие и достоверные воспоминания в последнее время вызвали заметный интерес за рубежом. В 2008 г. её книга была издана в Стамбуле в переводе на турецкий язык. Книга Адиле Аббас-оглы вышла также в Будапеште в переводе профессора Ласло Халлера.

Адиле Аббас-оглы удостоена высшей государственной награды Абхазии - ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Адиле Аббас-оглы – заслуженный работник культуры Абхазской АССР (1988 г.).

*** ***

АДИЛЕ АББАС-ОГЛЫ: ЖИЗНЬ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В ИСТОРИИ

Заслуженный работник культуры Абхазии, писательница, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени Адиле Аббас-оглы в 2019 году отметила свой 99-ый день рождения.

Женщина-легенда, женщина-эпоха, героиня и пример для подражания. Так об Адиле Аббас-оглы писали в разное время журналисты, писатели, общественные и культурные деятели.

У Адиле Шахбасовны есть звание заслуженного работника культуры Абхазии и ветерана труда, которыми ее наградили еще в советское время. Она также – кавалер ордена «Честь и слава» (от абхазского Ахьдӡ-Аԥша - высший орден Республики Абхазия - прим. ред.) II степени. Однако ни одно звание, ни одна награда, медаль или почетная грамота, какими бы престижными они не были, не могут в полной мере отразить масштаб ее личности.

Адиле Аббас-оглы – член семьи легендарного советского лидера Абхазии Нестора Лакоба, невестка его супруги Сарии Лакоба (урожденная Джих-оглы), единственная оставшаяся в живых из всех членов этой семьи. Аресты родных, исключение из университета как «жены врага народа», тюрьмы, ссылка, голод, необходимость долгие годы скрываться – она прошла через все круги ада сталинских репрессий, но выжила и рассказала обо всем в воспоминаниях. Описание событий, живым свидетелем которых она была – исторический памятник эпохи и ее главный вклад в историю Абхазии, республик бывшего Советского Союза и всего человечества.

Сухумчанка

Адиле – внучка сухумчанина иранского происхождения, владельца кирпичного завода Яхьи Аббас-оглы. В доме деда на пересечении улиц Георгиевской и Екатериненской (ныне проспект Аиааира и улица Чочуа – прим. ред.) прошли ее детство и юность.

«Сухум тогда был совсем маленьким, в нем преобладали деревянные строения, а каменных зданий было всего одиннадцать, – рассказывает в своих мемуарах Адиле Шахбасовна о Сухуме 1920-ых годов. – Мы жили в районе, который треугольником располагался между торговыми и административными кварталами, Красным мостом и верхней, дачной, частью города. Этот район считался аристократическим. Обувь для выхода была обязательно лаковая и кожаная. Мужчины носили фетровые шляпы, женщины — шляпки с узкими полями, а некоторые не отказывались от вуали. В холодные зимние вечера горожане собирались друг у друга. Мужчины играли в нарды, шахматы, домино и карты. Много разговаривали, вспоминали старину, делились впечатлениями о спектаклях, книгах. Мы, дети, разинув рот, слушали. На столе всегда были кофе, сладости, фрукты, орехи».

Адиле было пятнадцать лет, когда в нее влюбился Эмды Джих-оглы, брат первой леди Абхазии – Сарии Лакоба. Вскоре они поженились. Отец Адиле Шахбас тяжело переживал ранее замужество дочери, но, в конце концов, благословил брак. Так Адиле вошла в семью Нестора Лакоба.

Однако счастливая супружеская жизнь Адиле не была долгой: всего через полтора года после замужества начались аресты членов семьи Лакоба, не избежал этой участи и Эмды. Вскоре и сама Адиле в 18 лет отправилась в тюрьму, а затем в ссылку. Это было в феврале 1938 года.

Чтобы помнили

В книге воспоминаний «Не могу забыть» (второе, дополнительное издание книги вышло под названием «Моя Абхазия – моя судьба» – прим. ред.) Адиле Шахбасовна описала Сухум начала XX века, свою жизнь в семье государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба, встречи с советскими политическими и партийными деятелями того времени, которые дружили с Лакоба и часто бывали в доме.

Книга подробно описывает политические репрессии, которым подверглась вся семья Лакоба и сама Адиле после его гибели, ее арест, тюрьмы, ссылка, побег, преследования.

Книга впервые была напечатана в 2005 году. Издание вызвало большой интерес читателей, разошлось в кратчайшие сроки и уже успело стать библиографической редкостью. Автобиография Адиле Аббас-оглы переведена на турецкий и венгерский языки. Воспоминания жертвы политических репрессий сталинской эпохи стали достоверным историческим источником. На фоне частной жизни сухумской женщины разворачивалась история всей Абхазии и Советского Союза.

«Один очень уважаемый человек, прочитав мои воспоминания, спросил меня: — Это все правда? На несколько секунд я лишилась дара речи от удивления. — Разве я похожа на писательницу? Если я смогла все это сочинить — значит, у меня большой талант!», – пишет в книге Адиле Шахбасовна.

В доме, где любят гостей

Сегодня Адиле Шахбасовна и ее дочь Лиля (вариант имени Лейла – прим. ред.) ведут тихую размеренную жизнь в своем родном доме. Писательница редко дает интервью, но интерес журналистов и кинематографов к ней с годами не проходит, и время от времени здесь, в доме теперь уже на пересечении проспекта Аиааира (Победы – прим. ред.) и улицы Чочуа, появляются гости с камерами, диктофонами и блокнотами.

Так, жизнь Адиле Шахбасовны вдохновила кабардинскую писательницу и поэтессу Зарину Канукову на написание книги о ней. В настоящее время семья Адиле Шахбасовны как раз изучает рабочий вариант материала.

Еще, рассказывает Лиля, недавно «приходили показать фильм», в котором Адиле Аббас-оглы выступила одной из главных героинь. Речь о документальном фильме «Женщины ГУЛАГа» режиссера Марианны Яровской, который активно обсуждается в последние дни в местной и зарубежной прессе. Лента состоит из откровенных интервью с женщинами, пережившими репрессии 1930-х годов. Картина снималась в течение пяти лет на Урале, на Дальнем Востоке, в Абхазии и в Подмосковье. Фильм «Женщины ГУЛАГа» вошел в шорт-лист «Оскара», абхазские зрители могли увидеть его на Втором Сухумском кинофестивале, который проходил в столице Абхазии в начале апреля.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс поздравил Адиле Аббас-оглы с 99-летием

Сама Адиле Шахбасовна гостям всегда рада. Несмотря на преклонный возраст и неважное в последнее время самочувствие она находит силы для радушного приветствия, предлагает угощение и даже замечает, что погода за окном не радует.

«Дожди все идут», – замечает она между делом.

Однако говорить подолгу Адиле Шахбасовна устает – дочь Лиля приходит на подмогу.

«В прошлом году приезжали гости из Москвы. Это потомки маминой сокамерницы. Они прочли книгу и узнали в ней свою бабушку. Приехали, чтобы повидаться с мамой. Это была удивительная встреча», – делится Лиля.

Свой 99-летний день рождения Адиле Шахбасовна готовится отметить в кругу близких и друзей. Торжество решено провести в старинной зале, где некогда чествовали молодоженов – Эмды и Адиле.

«Тогда гость на свадьбе Василий Лакоба (абхазский революционер, один из руководителей национально-освободительного отряда Киараз – прим. ред.) три раза выстрелил в потолок», – рассказывает Лиля о семейном предании и демонстрирует бокал, сохранившийся со свадьбы матери и брата Сарии Лакоба.

В другой гостиной семейная реликвия – расписной кувшин, подаренный на свадьбу Нестором Лакоба.

«Мне нельзя было говорить слово «мама»

Сама Лиля тоже может о многом рассказать. Ссылка матери, побег из Казахстана, где она родилась, а потом постоянное укрывательство матери вплоть до полной реабилитации Адиле Аббас-оглы, сказались на здоровье и Лили, и ее уже ушедшего из жизни старшего брата Эдика.

Оба ребенка Адиле родились в ссылке в Северном Казахстане от брака со ссыльным Иваном Василиади. О том периоде своей жизни она подробно написала в автобиографичной книге. То было время нечеловеческих условий проживания, голода и эпидемий. И неизвестно, сколько бы это длилось, если бы не один эпизод, изменивший судьбу семьи.

«Однажды трехлетняя Лейла упала и сломала руку у локтя. Врач тщательно осмотрел ее и сказал, что положение очень опасное, но помочь он не в состоянии. Рука опухла, поднялась температура. Мы не знали, что делать. Ребенок погибал. И я решилась на дерзкий шаг: уехать с детьми без разрешения, чтобы спасти их», – рассказала Адиле Аббас-оглы о том случае.

Адиле с детьми смогла бежать, она долгое время скрывалась, но, в конце концов, добралась до Сухума. Лилю спасти удалось, однако детская травма всю жизнь давала о себе знать.

Адиле поселилась в родном городе, в единственной комнате отчего дома, которую советские власти оставили ее матери (в других поселили квартирантов). Адиле была на нелегальном положении. Иван, ее муж, не мог жить с ними: он снова попал в ссылку из-за того, что по национальности был греком.

«Нельзя мне было говорить слово «мама», – со слезами на глазах вспоминает Лиля. – Однажды в детстве я упала и расплакалась, стала звать маму на помощь. Брат подбежал и закрыл мне быстро рот рукой. Нельзя было, чтобы кто-то узнал, что мама в Абхазии. Ее, как сбежавшую из ссылки, искали. К нам приходили с обысками. Брат, который и сам тогда был ребенком, прятал ее в шкафах. Мне строго-настрого запрещалось при посторонних о ней упоминать».

Видеть красоту

Все эти испытания не прошли бесследно. У брата Лили, талантливого молодого человека, обнаружилась и с годами стала прогрессировать душевная болезнь. Ему требовались лекарства и постоянное наблюдение врачей. Он умер в 55-летнем возрасте, по воспоминаниям Адиле, у нее «на руках».

В одной из глав своей книги – «Прошлое может убивать» – Адиле призналась: «Наверное, я допустила большую ошибку, когда внушала своим детям, что мы не такие, как все, что нас могут в любую минуту вновь выслать в Казахстан, если они будут плохо учиться и шалить. Теперь я понимаю, что мои переживания и страхи не могли пройти для них бесследно, кроме того, они накладывались еще и на их собственные страдания. Мои дети росли в тяжелое время, им пришлось испытать боль, нужду, унижения, страх потерять родителей».

Прошлое может убивать, ломать, заставлять обозлиться. Сталинско-бериевский режим перемалывал судьбы. Но сломать или обозлить Адиле Аббас-оглы не смогло ничто. Эта женщина – пример невероятного жизнелюбия, умеющая видеть красоту душой.

И вот пример. За последние месяцы она почти полностью потеряла зрение, и тем более удивительно было, когда она взяла в руки подаренный ей букет фрезий и тюльпанов и восхитилась: «Какая красота!»

С днем рождения, дорогая Адиле Шахбасовна!

Аста Ардзинба

https://abaza.org/zhizn-zapechatlennaya-v-istorii-adile-abbas-ogly-ispolnilos-99-let