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Абхазия Информ

ЦИК УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

Новости Среда, 15 января 2020 16:20
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ЦИК УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

Сухум. 15 января 2020. Абхазия-Информ. В среду, 15 января 2020 г., на заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия».

Выборы президента состоятся   22 марта 2020 года                                          

1.       Регистрация инициативных групп и партий - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.

2.       Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Абхазия - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.

 

3.       Опубликование в печати списков округов   - за 50 дней до дня голосования.

4.       Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до дня выборов - по 26 июля 2020 г.)

5.       Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты РА – в течение 2-х дней с момента регистрации.        

6.       Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления       - за 10 дней до дня выборов - с 12 марта 2020 г.    

7.       Оповещение избирателей о времени и месте голосования         -       за 10 дней до дня голосования - с 12 марта 2020 г.    

8.       Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – 20-21 марта 2020 г.

9.       Проведение голосования в день выборов Президента РА - с 08:00 до 20:00 22 марта 2020 г.      

10.     Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 22-23 марта 2020 г.

11.     Направление протоколов окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию РА   - 22-23 марта 2020 г.

12.     Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней после дня выборов - по 25 марта 2020 г.

13.   Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней с момента подписания протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия

14.     Повторное голосование - не позднее 14 дней.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2020 16:23

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