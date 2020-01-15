ЦИК УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

2. Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Абхазия - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.

1. Регистрация инициативных групп и партий - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.

Сухум. 15 января 2020. Абхазия-Информ . В среду, 15 января 2020 г., на заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия».

3. Опубликование в печати списков округов - за 50 дней до дня голосования.

4. Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до дня выборов - по 26 июля 2020 г.)

5. Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты РА – в течение 2-х дней с момента регистрации.

6. Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления - за 10 дней до дня выборов - с 12 марта 2020 г.

7. Оповещение избирателей о времени и месте голосования - за 10 дней до дня голосования - с 12 марта 2020 г.

8. Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – 20-21 марта 2020 г.

9. Проведение голосования в день выборов Президента РА - с 08:00 до 20:00 22 марта 2020 г.

10. Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 22-23 марта 2020 г.

11. Направление протоколов окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию РА - 22-23 марта 2020 г.

12. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней после дня выборов - по 25 марта 2020 г.

13. Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней с момента подписания протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия

14. Повторное голосование - не позднее 14 дней.