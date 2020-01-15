ИНАЛ АРДЗИНБА: «БЫЛИ НАЙДЕНЫ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТОЛЬ ГЛУБОКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА»

Цель конкурса - выявить и поддержать талантливых молодых управленцев. Победители конкурса получат возможность прохождения стажировок и образовательных программ в Москве и поддержку по трудоустройству в Абхазии.

Глава Совета при Патриархе, действительный госсоветник РФ Инал Ардзинба прокомментировал российским СМИ ситуацию в Абхазии. Он также объявил о том, что в 2020 году будет запущен общенациональный конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии».

Кроме того, в текущем году по итогам конкурса планируется создать эффективную молодежную общественно-политическую организацию, которая будет выражать и защищать интересы молодежи. Надежды и устремления молодого поколения будут трансформированы в законодательные и иные инициативы.

Ардзинба отметил, что обновление государственного аппарата Абхазии за счет молодых, честных и компетентных людей – важный приоритет для будущего Республики.

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О последних событиях в Абхазии:

Были найдены правовые механизмы для преодоления столь глубокого политического кризиса. И мне видится это крайне важным.

Во вторую очередь считаю, что безусловно необходимо начать работу над совершенствованием действующего законодательства РА, с тем чтобы подобные сценарии исключить в будущем.

Как известно, 22 марта состоятся выборы президента РА. Исхожу из того, что выборы пройдут в полном соответствии с международными демократическими стандартами и практиками.

Выбор народа будет законным и справедливым.

О стратегических ориентирах для Абхазии.

Считаю, что нам, прежде всего, необходимо обозначить систему государственных приоритетов в экономике, социальной сфере, во внешней политике, в сфере национальной безопасности. Нам нужна четкая постановка задач. Нам нужно определять ответственных лиц, определять сроки исполнения этих задач, и, безусловно, санкции за неисполнение.

Считаю, что нужно дисциплинировать работу государственного аппарата. Если у нас не будет дисциплины в работе органов государственной власти, конечно, трудно будет рассчитывать на серьезные успехи.

Считаю, что нужно серьезно укрепить правоохранительную систему нашей республики, оказать поддержку каждому сотруднику правоохранительных органов.

Конечно, в Абхазии необходимо обеспечить верховенство права и реализовать фундаментальный правовой принцип, принцип неотвратимости наказания.

Отдельный комплекс вопросов касается реформы политической системы, которую, с моей точки зрении, необходимо сбалансировать и стабилизировать. Думаю, что все согласятся с тем, что в нашей стране наблюдается конституционный дисбаланс ветвей власти. В этом смысле, конечно, эту систему необходимо гармонизировать.

Конечно, для этого нужно услышать мнение народа, что народ думает о Конституционной реформе, как ее проводить правильно. Для этого необходимо организовать серьезные широкие общественные консультации, возможно нужен референдум.

Мы видим, что происходит в РФ, что планируются серьезные конституционные изменения, о которых заявил президент РФ. И в нашем случае нужно слышать мнение людей, поскольку в такой стране, как Абхазия, нужно с особым уважением относиться ко всем социальным группам.

Если не слышишь мнение народа, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

О работе с молодежью Абхазии.

Что касается нашей молодежи, я считаю важным приоритетом обновление государственного аппарата за счет молодых, честных, я подчеркиваю, компетентных управленцев. Это очень важная тема. Мы видим, как в РФ с большим успехом проходит конкурс «Лидеры России». Это конкурс, который поддержан президентской администрацией, лично президентом РФ. В чем его цель? Его цель заключается в том, чтобы молодые руководители приходили на ответственную работу и занимались эффективно своей работой. Это очень важная тема, и мне кажется, что эту модель необходимо адаптировать и реализовать в нашей республике.

Я не предлагаю, что нам надо просто копировать то, что делается в РФ. Я считаю, что с учетом нашей специфики нужно эту концепцию реализовать, концепцию Конкурса молодых лидеров. По итогам конкурса победители будут иметь возможность стажировки, пройти образовательную программу в России. И, безусловно, они должны иметь возможность трудоустройства в органах государственной власти нашей республики.

Вопрос проведения этого конкурса имел возможность обсудить с главой Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Он поддержал проведение этого конкурса в Абхазии. С точки зрения методологии он поддержит нас, и, я думаю, нам ничего не мешает провести этот конкурс в этом году.

Я очень часто получаю обращения от наших студентов, от нашей молодежи. Это люди, которые хотят развития, люди, которые хотят принимать решения, участвовать в принятии важных для страны решений. Мы видим и с точки зрения международного опыта, и с точки зрения нашей Родины, что молодежь становится ключевым актором изменений, основным драйвером развития. Это очень важные процессы, которые необходимо учитывать. Надежды и устремления молодежи должны превращаться в конкретные и законодательные инициативы…

Я обсуждал эти вопросы и с депутатами Парламента Абхазии, и с разными общественными деятелями. И все, с кем я разговаривал, едины во мнении, что необходимо создать некую структуру, может быть общественно-политическое движение, может в будущем и партию, которая будет выражать и защищать интересы молодежи. Я выразил готовность создать эту структуру и считаю это очень важным.

Я уверен в том, что у нас очень много талантливых людей, и в перспективе государственных деятелей, которые внесут большой вклад в развитие Абхазии. Вот мы с соратниками реализовали проект «Послы Доброй воли Абхазии», который как раз показал, что у нас много молодых и талантливых ученых, молодых музыкантов, деятелей культуры. Я думаю, что самое главное выявить и поддержать молодых лидеров.

Об отношениях с Грузией.

Я думаю, что Грузия должна признать государственный суверенитет Абхазии и точка, а все остальные разговоры могут быть уже потом.

О надеждах нового десятилетия.

Наступил 2020 год, наступило новое десятилетие, и я выражаю надежду на то, что это десятилетие будет наполнено яркими победами и на то, что всем нам удастся создать новые позитивные тенденции развития нашего государства.

Мы видим, как развиваются процессы в мировой экономике, мировой политике. Эти изменения, по своей скорости возрастают и для того, чтобы быть успешным, для того чтобы иметь возможно конкурировать на международной арене, конечно же, нужно очень быстро развиваться и адаптироваться к этому фантастически быстро изменяющемуся миру.

Мы должны в будущем отвечать на серьезные вызовы и сами себе ответить на некоторые вопросы: «Мы сильные или мы слабые?», «Мы помогаем друг другу или тянем друг друга вниз?», «Мы радуемся или мы завидуем?», «Мы храним наши традиционные ценности, духовно развиваемся, никого не боимся или нас уже интересует только материальное?», «Есть у нас вообще надежда на светлое будущее, или нас уже потеряли?»

Я убежден в том, что надежда все-таки есть, но нам надо обязательно, уже не на словах, а на деле по-настоящему объединится и добиваться серьезных результатов.

Добиваться пока не добьемся!

И все у нас будет хорошо. Я в этом уверен!

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