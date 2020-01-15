ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА – СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ»

Напомним, что в соответствии со структурой правительства, утвержденной 28 октября 2019 года, министерство здравоохранения и министерство труда, занятости и социального обеспечения реорганизованы в одно министерство здравоохранения и социального обеспечения РА.

Сухум. 16 января 2020. Абхазия-Инфором . 16 января министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия провел два рабочих совещания с главами подведомственных фондов и государственных учреждений, а также руководителей управлений и отделов вновь созданного министерства.

Как отметил Цахнакия, вне зависимости от внутриполитической ситуации и иных событий в республике, сотрудники министерства обязаны активно работать и достойно выполнять свой профессиональный и государственный долг.

«Главная задача ответственных лиц - своевременное обеспечение граждан Абхазии медицинской помощью и различными социальными выплатами. На нас возложена большая ответственность, и мы должны показать успешную совместную работу», - подчеркнул Тамаз Цахнакия, обращаясь к коллегам. Как отметил министр, положение о Минздравсоцобеспечении принято правительством и теперь предстоит осуществить не только слияние двух бывших отдельных ведомств, но и реализовать целый ряд утвержденных Кабинетом министров положений.

Начальники управлений и отделов вновь созданного министерства обозначили первостепенные задачи по взаимодействию, оптимизации и успешной работе в здравоохранении и в области социального обеспечения Абхазии. В частности, Тамаз Цахнакия дал указания осуществить более качественное информационное сопровождение реализации принятых целевых программ в здравоохранении, а также социальных программ, направленных на поддержку льготных категорий граждан, инвалидов и семей ветеранов ВОВ и ОВНА.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.