 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ
января 16 2020

ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ

Политический кризис в Абхазии подтолкнул , главу Совета по делам молодежи при патриархе Московском Инала…
БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ
января 16 2020
БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ
января 15 2020
НЕ ПОВТОРЯТЬ ПРОЙДЕННОЕ

В мире

января 16 2020

ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ТАШКЕНТ, 16 янв — РИА Новости. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов…
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
января 15 2020
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВЫНЕСТИ ПОПРАВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ
января 15 2020
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВЫНЕСТИ ПОПРАВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА – СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ»

Новости Четверг, 16 января 2020 16:16
Оцените материал
(0 голосов)
ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА – СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ»

Сухум. 16 января 2020. Абхазия-Инфором. 16 января министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия провел два рабочих совещания с главами подведомственных фондов и государственных учреждений, а также руководителей управлений и отделов вновь созданного министерства.

Напомним, что в соответствии со структурой правительства, утвержденной 28 октября 2019 года, министерство здравоохранения и министерство труда, занятости и социального обеспечения реорганизованы в одно министерство здравоохранения и социального обеспечения РА.

Как отметил Цахнакия, вне зависимости от внутриполитической ситуации и иных событий в республике, сотрудники министерства обязаны активно работать и достойно выполнять свой профессиональный и государственный долг.

«Главная задача ответственных лиц - своевременное обеспечение граждан Абхазии медицинской помощью и различными социальными выплатами. На нас возложена большая ответственность, и мы должны показать успешную совместную работу», - подчеркнул Тамаз Цахнакия, обращаясь к коллегам. Как отметил министр, положение о Минздравсоцобеспечении принято правительством и теперь предстоит осуществить не только слияние двух бывших отдельных ведомств, но и реализовать целый ряд утвержденных Кабинетом министров положений.

Начальники управлений и отделов вновь созданного министерства обозначили первостепенные задачи по взаимодействию, оптимизации и успешной работе в здравоохранении и в области социального обеспечения Абхазии. В частности, Тамаз Цахнакия дал указания осуществить более качественное информационное сопровождение реализации принятых целевых программ в здравоохранении, а также социальных программ, направленных на поддержку льготных категорий граждан, инвалидов и семей ветеранов ВОВ и ОВНА.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 16 января 2020 16:24

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ИНАЛ АРДЗИНБА: «БЫЛИ НАЙДЕНЫ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТОЛЬ ГЛУБОКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.