ИДРИС КАРА-ОСМАН-ОГЛЫ НАЗНАЧЕН И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ
Новости Четверг, 16 января 2020 17:51
Сухум. 16 января 2020. Абхазия-Информ. И.о. президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о назначении исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту Идриса Кара-Осман-оглы.
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