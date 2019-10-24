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ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ
января 16 2020

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Политический кризис в Абхазии подтолкнул , главу Совета по делам молодежи при патриархе Московском Инала…
БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ
января 16 2020
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января 15 2020
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В мире

января 16 2020

ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ТАШКЕНТ, 16 янв — РИА Новости. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов…
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
января 15 2020
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ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВЫНЕСТИ ПОПРАВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ
января 15 2020
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Абхазия Информ

ИДРИС КАРА-ОСМАН-ОГЛЫ НАЗНАЧЕН И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ

Новости Четверг, 16 января 2020 17:51
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Сухум. 16 января 2020. Абхазия-Информ. И.о. президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о назначении исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту Идриса Кара-Осман-оглы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 16 января 2020 18:12

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