ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ДОРАБОТАЕТ ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 17 января 2020. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии после политического кризиса, который завершился отставкой президента, намерен внести изменения в статью закона "О выборах Президента Республики Абхазия", касающуюся повторного голосования. Об этом ТАСС сообщил в четверг спикер парламента Валерий Кварчия.

"Мы собираемся вносить изменения в закон о выборах президента до назначенных на 22 марта выборов главы государства. Речь идет о статье 19 "Повторное голосование", где мы сильно споткнулись (во время сентябрьских выборов, итоги которых были отменены - прим. ТАСС). Будем уточнять, как считать голоса избирателей при повторном голосовании", - цитирует ТАСС Кварчия.