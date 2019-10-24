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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ДОРАБОТАЕТ ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Пятница, 17 января 2020 11:53
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ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ДОРАБОТАЕТ ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 17 января 2020. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии после политического кризиса, который завершился отставкой президента, намерен внести изменения в статью закона "О выборах Президента Республики Абхазия", касающуюся повторного голосования. Об этом ТАСС сообщил в четверг спикер парламента Валерий Кварчия.

"Мы собираемся вносить изменения в закон о выборах президента до назначенных на 22 марта выборов главы государства. Речь идет о статье 19 "Повторное голосование", где мы сильно споткнулись (во время сентябрьских выборов, итоги которых были отменены - прим. ТАСС). Будем уточнять, как считать голоса избирателей при повторном голосовании", - цитирует ТАСС  Кварчия.

Другие возможные поправки к закону, по его словам, пока не обсуждаются.

В связи с изменениями, внесенными в закон о президентских выборах в апреле 2019 года, во время последних выборов, прошедших в два тура (25 августе и 8 сентября 2019 г.), были отменены открепительные талоны, в голосовании не смогли участвовать лица, находившиеся в стационарах. Не было избирательных участков и в воинских частях.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 17 января 2020 12:02

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