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Абхазия Информ

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ, СЧИТАЮТ В МИД РА

Новости Пятница, 17 января 2020 12:25
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ, СЧИТАЮТ В МИД РА

Сухум. 17 января 2020. Абхазия-Информ. Процесс нормализации отношений между Абхазией и Грузией и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга. Об этом говорится в Комментарии МИД Абхазии, распространенном в пятницу 17 января.

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Комментарий МИД Республики Абхазия

В МИД Абхазии обратили внимание на реакцию грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала диалога между двумя странами, поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии.

В этой связи не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества.

В то же самое время особо отмечаем, что тема политического статуса нашего государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в Конституции Республики Абхазия, не является предметом каких-либо переговоров.

Следует напомнить, что Республика Абхазия с 1994 по 2008 гг. вела переговорный процесс с Грузией, проходивший под эгидой ООН, при посредничестве России и ряда других стран. В данном переговорном формате Абхазия выступала в качестве стороны в конфликте, что положительно отражалось на достижении определенных политико-дипломатических результатов.

В дальнейшем в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году и последовавшего вслед за этим признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия были открыты Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые являются важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания политического диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В данном формате участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Считаем диалог в рамках женевских дискуссий полезным и выступаем за его продолжение.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 17 января 2020 12:28

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