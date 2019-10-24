«Основатель независимого абхазского государства, историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба понимал, что говорить с противником вовсе не означает предавать интересы страны, а наоборот, был уверен, что победу в войне необходимо закрепить победой и на дипломатическом фронте. Для защиты интересов Абхазии он летал на переговоры в Тбилиси», - напоминает Фонд «Апра».

Пресс-служба Фонда «Апра» выступила с заявлением, в котором «шумиху вокруг комментария А.Г .Бжания, раздутую сторонниками Хаджоимба» расценивает как «попытку ввести общественность в заблуждение и отвлечь внимание от ужасов своего правления».

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается заявление лидера оппозиции, депутата Народного Собрания, президента Фонда политических и социально-экономических исследований "Апра" Аслана Бжания относительно возможности ведения прямых переговоров между Абхазией и Грузией.

Очевидно, что власть, которая довела государственность Абхазии до грани развала, делает отчаянные попытки удержаться, не гнушаясь никакими приемами, в том числе и клеветническими.

Где, в каком предложении, в каком слове вы усмотрели намек на сдачу национальных интересов? Абхазия - суверенное государство, независимость которой признана Россией и рядом других стран. Государственный статус Абхазии не может быть предметом обсуждения нигде и ни с кем. Однако нельзя отрицать, что существуют вопросы, которые невозможно решить, не ведя прямые переговоры с Грузией.

В частности, все прекрасно знают, что имеется множество примеров того, когда совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления граждане Абхазии убегают в Грузию и скрываются там. Как решать этот вопрос, если правоохранительные органы абхазского государства не будут говорить с коллегами из Грузии.

Если внимательно читать комментарий А. Г. Бжания, то там видно, что он не говорил о необходимости ведения именно двусторонних переговоров. Консультации с участием России и представителей мирового сообщества в рамках Женевских дискуссий продолжаются уже много лет. Хотелось бы напомнить, что в первые же годы после Отечественной войны народа Абхазии действовал Координационный совет грузинской и абхазской сторон, возглавляемый главами правительств Абхазии и Грузии, в рамках которого проходили встречи в Сухуме и Тбилиси. Основатель независимого абхазского государства, историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба понимал, что говорить с противником вовсе не означает предавать интересы страны, а наоборот, был уверен, что победу в войне необходимо закрепить победой и на дипломатическом фронте. Для защиты интересов Абхазии он летал на переговоры в Тбилиси.

‌Тех, кто говорит о невозможности иметь экономические отношения с Грузией хочется спросить, а вы знаете куда в последние годы уходит большая часть урожая ореха? Ежегодно в Абхазии собирают 8-10 тысяч тонн урожая орехов. Через российско-абхазскую границу проходит не более трехсот тонн. Остальное уходит в Грузию. Что это, если не экономические отношения?

‌Всю шумиху вокруг комментария А.Г .Бжания, раздутую сторонниками Хаджимба, расцениваем не иначе, как попытку ввести общественность в заблуждение, отвлечь внимание от ужасов своего правления.

‌Пресс-служба Фонда "Апра"

‌Сухум, 17 января 2020 г.