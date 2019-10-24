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Абхазия Информ

ДО ПРИЗНАНИЯ ГРУЗИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ НИ О КАКОМ СБЛИЖЕНИИ, СЧИТАЕТ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРУАА»

Новости Пятница, 17 января 2020 15:13
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ДО ПРИЗНАНИЯ ГРУЗИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ НИ О КАКОМ СБЛИЖЕНИИ, СЧИТАЕТ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРУАА»

Сухум. 17 января 2020. Абхазия-Информ. До подписания договора о ненападении, отказа Грузии от всех притязаний на территорию Абхазии и признания ею государственности РА, не может быть и речи ни о каком сближении в любой сфере между Абхазией и Грузией. С таким заявлением выступила республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. «АРУАА»

«Мы, ветераны, не приемлем тот факт, что политик, претендующий на пост главы государства, высказывается за диалог между Сухумом и Тбилиси и при этом делает акценты на экономическом сближении!», - отмечается в заявлении

***

Заявление республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. «АРУАА»

На фоне штурма комплекса правительственных зданий и последующей отставки Президента страны некоторые абхазские политики наперегонки стали давать интервью грузинским СМИ. Мы, ветераны, не приемлем тот факт, что политик, претендующий на пост главы государства, высказывается за диалог между Сухумом и Тбилиси и при этом делает акценты на экономическом сближении!

О каком сближений в каких-либо сферах между Абхазией и Грузией можно говорить до подписания договора о ненападении и отказа Грузии от всех притязаний на нашу территорию и признания государственности Республики Абхазия?

Чтобы делать какие-либо серьёзные предложения, нужно иметь на то доверие и полномочия от собственного народа. Видимо кому-то стало легко говорить о дружбе Абхазии и Грузии, не видя всех тягот войны и послевоенного времени.

Председатель Гуния И.Ч.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 17 января 2020 15:15

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