 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ
января 16 2020

ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ

Политический кризис в Абхазии подтолкнул , главу Совета по делам молодежи при патриархе Московском Инала…
БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ
января 16 2020
БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ
января 15 2020
НЕ ПОВТОРЯТЬ ПРОЙДЕННОЕ

В мире

января 16 2020

ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ТАШКЕНТ, 16 янв — РИА Новости. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов…
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
января 15 2020
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВЫНЕСТИ ПОПРАВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ
января 15 2020
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВЫНЕСТИ ПОПРАВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ РОЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛАГВИЛАВА

Новости Суббота, 18 января 2020 12:04
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Ушел из жизни заслуженный работник высшей школы Абхазии Рой Михайлович Лагвилава, доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Абхазского государственного университета с 1979 года.

Рой Михайлович на протяжении многих лет преподавал такие дисциплины как: Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика), История экономических учений, Мировая экономика и международные экономические отношения, Математические основы микроэкономики и макроэкономики.

Р.М. Лагвилава автор более 30 научных трудов и учебных пособий по экономике. Он являлся участником ряда международных научно-практических конференций и семинаров.

Рой Михайлович воспитал не одно поколение специалистов.

22 июня 2011 г. был награжден Орденом «Ахьз-ап,ша» III степени за заслуги в научно-исследовательской работе, за вклад в развитие экономической науки и многолетнюю педагогическую деятельность.

Рой Михайлович Лагвилава был патриотом своей страны, был хорошим другом и навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 18 января 2020 12:10

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДО ПРИЗНАНИЯ ГРУЗИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ НИ О КАКОМ СБЛИЖЕНИИ, СЧИТАЕТ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРУАА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.