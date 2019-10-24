УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ РОЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛАГВИЛАВА

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Ушел из жизни заслуженный работник высшей школы Абхазии Рой Михайлович Лагвилава, доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Абхазского государственного университета с 1979 года.

Рой Михайлович на протяжении многих лет преподавал такие дисциплины как: Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика), История экономических учений, Мировая экономика и международные экономические отношения, Математические основы микроэкономики и макроэкономики.

Р.М. Лагвилава автор более 30 научных трудов и учебных пособий по экономике. Он являлся участником ряда международных научно-практических конференций и семинаров.

Рой Михайлович воспитал не одно поколение специалистов.

22 июня 2011 г. был награжден Орденом «Ахьз-ап,ша» III степени за заслуги в научно-исследовательской работе, за вклад в развитие экономической науки и многолетнюю педагогическую деятельность.

Рой Михайлович Лагвилава был патриотом своей страны, был хорошим другом и навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.