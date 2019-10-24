ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ "ХИБЛА ГЕРЗМАВА И ДРУЗЬЯ" ПРОШЕЛ В КРЕМЛЕ

Финальная сцена и ария Анны Болейн из одноименной оперы считается одной из самых сложных. Хибла Герзмава дебютировала с нею три года назад в миланском Ла Скала. Этой партией открыла вечер.

Москва 20 января 2020. Телеканал «Культура» . Концерт «Хибла Герзмава и друзья» прошел в Кремлевском дворце. С юбилеем певицу поздравили звезды оперной сцены. Все средства, вырученные в этот вечер, передали в фонд «Подари жизнь» и Благотворительный фонд Владимира Спивакова.

«Уникальность концерта в том, что сегодня собираются друзья. Это самое главное. И с их невероятным расписанием они все нашли время, нашли это день и приехали для меня. Это очень важно и та дружба, которая соткана между нами, она сегодня будет на сцене», - говорит народная артистка России Хибла Герзмава.

Среди друзей - Юсиф Эйвазов, Дмитрий Ульянов, Игорь Головатенко, за дирижерским пультом - маэстро Владимир Спиваков. Столько знаменитостей в одном проекте - большая редкость. Сюрприз концерта - дуэт графини и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта в исполнении Хиблы Херзмавы и Анны Нетребко. Несмотря на давнюю дружбу, певицы спели вместе впервые.

«Впервые увидела ее на конкурсе Римского-Корсакова, это была середина 90-х. Она была тогда такая совсем молодая, начинающая, но уже звезда, о ней стали говорить очень много, что она очень талантливая, и она покоряла не только своим голосом, но и своей индивидуальностью, своей музыкальностью», - вспоминает народная артистка России Анна Нетребко.

Одна из самых востребованных певиц на лучших сценах мира - солистка Большого театра Хибла Герзмава - своим домом называет Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, куда поступила на службу в 95-м году. Этим вечером Александр Титель и Владимир Урин тоже поздравляют артистку.

«Спасибо тебе за это, за то, что ты рядом, за верность своему дому. Это удивительно, что действительно, имея сегодня такие возможности, какие имеешь ты, такие контракты, такие приглашения, ты всегда возвращаешься в свой любимый дом», - отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Денис Мацуев называет Хиблу Герзмаву уникальным человеком. Человеческие качества в профессии ценятся не меньше таланта. А на сцене, за что бы Хибла не взялась, - глубина, проникновение и точное попадание в образ.

«Хибла - это высочайший профессионализм, уникальные природные данные. Ее колорит не сравнить ни с кем. То есть, если я слышу голос Хиблы без картинки, имею ввиду, скажем, по радио или какое-то аудиоисполнение, я понимаю, что это голос Хиблы. Это отличительная черта выдающихся музыкантов», - подчеркнул народный артист России Денис Мацуев.

В 50 лет рано подводить итоги, говорит Хибла. Наоборот, для артиста - это определенный рассвет, новый этап в жизни, когда все только начинается.

Мария Трофимова

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/355345?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews