С 22 ЯНВАРЯ НАЧИНАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПАРТИЙ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

В среду, 15 января 2020 г., на заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия».

Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты будет проходить с 22 января по 11 февраля включительно.

Сухум. 20 января 2020. Абхазия-Информ. С 22 января начинается регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия

Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 года

Право выдвижения кандидатов в президенты РА принадлежит политическим партиям, зарегистрированным Минюстом не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего президента, а также группам избирателей. Список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах президента и выдвигать кандидатов, составляется Минюстом РА.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Не обязательно, чтобы кандидат в президенты был членом этой партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

Решение съезда (конференции) политической партии о выдвижении кандидата оформляется соответствующим протоколом.

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

В соответствии со статьей 20 закона о выборах президента РА, повторные выборы проводятся, если на выборах баллотировалось не более двух кандидатов в президенты и ни один из них не был избран, а также в случае признания выборов несостоявшимися или недействительными.

20 сентября 2019 года, Верховный суд РА под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия по первой инстанции, рассмотрев административное исковое заявление кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов, отказал в его удовлетворении.

10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года и приняла новое решение.

Административное исковое заявление Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома от 9 сентября 20019 г. (протокол №21) об итогах выборов президента было удовлетворено в полном объеме.

Выборы Президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протокол ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительным.

Центризбиркому РА было предписано назначить повторные выборы.

Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступило в силу с момента его оглашения.

9 января 2020 г. в Сухуме началась акция протеста оппозиционных политических сил, требовавших отставки незаконно избранного президента Рауля Хаджимба. Длившаяся четыре дня акция протеста завершилась отставкой Хаджимба.

12 января Р. Хаджимба подписал заявление об отставке, а 13 января парламент принял её 32 голосами «за». В тот день на заседании сессии присутствовало 34 из 35 депутатов. Два человека проголосовали против.