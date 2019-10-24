 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

января 20 2020

СУСАННА ДЖЕНИЯ: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ АБХАЗСКОМУ ТАНЦУ

Недавно прошедшие юбилейные и творческие вечера народных артисток Абхазии Софы Агумаа и Майи Герзмава напомнили…
ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ
января 16 2020
ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ
БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ
января 16 2020
БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ

В мире

января 16 2020

ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ТАШКЕНТ, 16 янв — РИА Новости. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов…
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
января 15 2020
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВЫНЕСТИ ПОПРАВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ
января 15 2020
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ВЫНЕСТИ ПОПРАВКИ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Документы

Календарь событий

« Февраль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С 22 ЯНВАРЯ НАЧИНАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПАРТИЙ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 20 января 2020 15:56
Оцените материал
(0 голосов)
С 22 ЯНВАРЯ НАЧИНАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПАРТИЙ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Сухум. 20 января 2020. Абхазия-Информ. С 22 января начинается регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия

Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты будет проходить с 22 января по 11 февраля включительно.

В среду, 15 января 2020 г., на заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия».

Повторные выборы президента состоятся   22 марта 2020 года      

Право выдвижения кандидатов в президенты РА принадлежит политическим партиям, зарегистрированным Минюстом не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего президента, а также группам избирателей. Список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах президента и выдвигать кандидатов, составляется Минюстом РА.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Не обязательно, чтобы кандидат в президенты был членом этой партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

Решение съезда (конференции) политической партии о выдвижении кандидата оформляется соответствующим протоколом.

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

В соответствии со статьей 20 закона о выборах президента РА, повторные выборы проводятся, если на выборах баллотировалось не более двух кандидатов в президенты и ни один из них не был избран, а также в случае признания выборов несостоявшимися или недействительными.

20 сентября 2019 года, Верховный суд РА под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия по первой инстанции, рассмотрев административное исковое заявление кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов, отказал в его удовлетворении.

10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года и приняла новое решение.

Административное исковое заявление Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома от 9 сентября 20019 г. (протокол №21) об итогах выборов президента было удовлетворено в полном объеме.

Выборы Президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протокол ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительным.

Центризбиркому РА было предписано назначить повторные выборы.

Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступило в силу с момента его оглашения.

9 января 2020 г. в Сухуме началась акция протеста оппозиционных политических сил, требовавших отставки незаконно избранного президента Рауля Хаджимба. Длившаяся четыре дня акция протеста завершилась отставкой Хаджимба.

12 января Р. Хаджимба подписал заявление об отставке, а 13 января парламент принял её 32 голосами «за». В тот день на заседании сессии присутствовало 34 из 35 депутатов. Два человека проголосовали против.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 20 января 2020 16:20

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ "ХИБЛА ГЕРЗМАВА И ДРУЗЬЯ" ПРОШЕЛ В КРЕМЛЕ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ ИРИНЫ ДОЧИЯ И УБИЙСТВУ ДМИТРИЯ ОЗГАН БУДЕТ ОГЛАШЕН 13 ФЕВРАЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.