ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ ИРИНЫ ДОЧИЯ И УБИЙСТВУ ДМИТРИЯ ОЗГАН БУДЕТ ОГЛАШЕН 13 ФЕВРАЛЯ

Государственное обвинение в лице представителей Генпрокуратуры – прокуроров судебного управления Эльвии Хазириши и Надины Мукба в своих выступлениях привело доказательства обвинения по каждой статье обвинения фигурантов дела и просило суд признать виновными:

Сухум. 20 января 2020. Абхазия-Информ. Суд по делу о похищении Ирины Дочия и убийству Дмитрия Озган выслушав прения сторон и последнее слово подсудимых 20 января 2020 года удалился в совещательную комнату. Об этом сообщается нпа сайте Верховного суда РА.

Геннадия Блаб - в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 119 (похищение человека, совершенное в составе организованной группы, по признакам применения предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с конфискацией имущества;

Алхаса Дзидзария - в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 119 (похищение человека, совершенное в составе организованной группы, по признакам применения предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160, (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере), пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК РА и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с конфискацией имущества;

Ардена Чантурия - в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 119 (похищение человека, совершенное в составе организованной группы, по признакам применения предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) УК РА и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с конфискацией имущества;

Астамура Дзидзария - в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК РА и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Джумбера Авидзба - в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 32, пунктом «а» части 3 статьи 119 (похищение человека, совершенное в составе организованной группы, по признакам применения предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений) и частью 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Адвокаты подсудимых в своих выступлениях обращали внимание суда на отсутствие доказательств у стороны обвинения, аргументируя это тем, что обвинение построено на предположениях и просили суд оправдать подзащитных.

В последнем слове подсудимые Астамур Дзидзария и Алхас Дзидзария не признали свою вину в инкриминируемых им деяниях, а Арден Чантурия, Геннадий Блаб и Джумбер Авидзба отказались от возможности дачи показании на стадии последнего слова.

В связи с требованием подсудимых огласить сразу полный текст приговора, суд удалился в совещательную комнату до 13 февраля 2020 года.

Пресс-служба Верховного суда обращает внимание на то, что названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.