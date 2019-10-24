 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ». КТО СТАНЕТ НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ
января 21 2020

«ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ». КТО СТАНЕТ НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ

В начале января Абхазию накрыли массовые протест, апофеозом которых стал захват здания администрации президента Абхазии.…
СУСАННА ДЖЕНИЯ: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ АБХАЗСКОМУ ТАНЦУ
января 20 2020
СУСАННА ДЖЕНИЯ: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ АБХАЗСКОМУ ТАНЦУ
ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ
января 16 2020
ЭКС-КУРАТОР УКРАИНЫ В КРЕМЛЕ СОЗДАСТ НОВУЮ ПАРТИЮ В АБХАЗИИ

В мире

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВБЕЗА РФ
января 21 2020

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВБЕЗА РФ

Согласно поправкам в закон "О безопасности", зампред Совбеза назначается на должность и освобождается от нее…
ПУТИН ВНЕС В ГОСДУМУ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ
января 20 2020
ПУТИН ВНЕС В ГОСДУМУ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ
января 16 2020
ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Новости Четверг, 23 января 2020 10:31
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 23 января 2020. Абхазия-Информ. 22 января в министерстве экономики Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, абхазскую - вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба.

В начале встречи заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил, что есть четыре текущих вопроса, которые необходимо обсудить и принять по ним решения.

«В декабре прошлого года мы с вами совместно провели Межправительственную комиссию и утвердили Инвестиционную программу на ближайшее время. И сейчас главная наша задача – запустить текущий год, чтобы все начали работать в спокойном плановом режиме», - сказал Игорь Кошин.

Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением российской финансовой помощи Абхазии в целях ее социально-экономического развития в 2020 году, с реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, с поставками электроэнергии в целях обеспечения энергобезопасности в РА, а также вопросы, связанные с выполнением условий предоставления дополнительной финансовой помощи Абхазии в рамках реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению ситуации в Банке Абхазии и обеспечению целевого использования предоставляемой Республике Абхазия российской финансовой помощи».

По итогам совещания вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что один из ключевых для нашей страны объектов в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы – это Детская республиканская больница.

«Мы говорили о техническом задании, которое должно быть согласовано с Минздравом РФ. Наше министерство здравоохранение уже работает над этим. Местом строительства выбрана территория Республиканской больницы», - сказал он.

По словам Адгура Ардзинба, другой не менее важный вопрос, который обсудили на рабочем совещании - поставки электроэнергии из России в Абхазию.

«Сейчас у нас критическая ситуация с уровнем воды в Джварском водохранилище. Мы с российскими коллегами обсуждаем возможность предоставления перетока на данный период. Так как у нас имеют место политические процессы внутри страны, также в Российской Федерации сменилось в полном составе правительство, возникли небольшие задержки по этим вопросам. Повторюсь, ситуация критическая, поэтому сейчас мы оперативно решаем как можно быстрее все эти вопросы закрыть», - подчеркнул Ардзинба.

В ходе рабочего совещания речь шла и о технических вопросах, связанных с предоставлением финансовой помощи на выплату заработной платы работникам силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

Прочитано 0 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ О ТЕКСТЕ ОБРАЩЕНИЯ К НАРОДУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.