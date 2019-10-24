В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 23 января 2020. Абхазия-Информ . 22 января в министерстве экономики Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией.

В начале встречи заместитель

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инистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил, что есть четыре текущих вопроса, которые необходимо обсудить и принять по ним решения.

«В декабре прошлого года мы с вами совместно провели Межправительственную комиссию и утвердили Инвестиционную программу на ближайшее время. И сейчас главная наша задача – запустить текущий год, чтобы все начали работать в спокойном плановом режиме», - сказал Игорь Кошин.

Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением российской финансовой помощи Абхазии в целях ее социально-экономического развития в 2020 году, с реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, с поставками электроэнергии в целях обеспечения энергобезопасности в РА, а также вопросы, связанные с выполнением условий предоставления дополнительной финансовой помощи Абхазии в рамках реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению ситуации в Банке Абхазии и обеспечению целевого использования предоставляемой Республике Абхазия российской финансовой помощи».

По итогам совещания вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что один из ключевых для нашей страны объектов в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы – это Детская республиканская больница.

«Мы говорили о техническом задании, которое должно быть согласовано с Минздравом РФ. Наше министерство здравоохранение уже работает над этим. Местом строительства выбрана территория Республиканской больницы», - сказал он.

По словам Адгура Ардзинба, другой не менее важный вопрос, который обсудили на рабочем совещании - поставки электроэнергии из России в Абхазию.

«Сейчас у нас критическая ситуация с уровнем воды в Джварском водохранилище. Мы с российскими коллегами обсуждаем возможность предоставления перетока на данный период. Так как у нас имеют место политические процессы внутри страны, также в Российской Федерации сменилось в полном составе правительство, возникли небольшие задержки по этим вопросам. Повторюсь, ситуация критическая, поэтому сейчас мы оперативно решаем как можно быстрее все эти вопросы закрыть», - подчеркнул Ардзинба.

В ходе рабочего совещания речь шла и о технических вопросах, связанных с предоставлением финансовой помощи на выплату заработной платы работникам силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.