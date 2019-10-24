КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РАССМОТРЕЛА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
Сухум. 23 января 2020.Абхазия-Информ. 22 января состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия, на котором были рассмотрены заявления действующих судей Верховного и Арбитражного судов Республики Абхазия на избрание на новый срок полномочии судьи.
Как сообщает пресс-служба верховного суда РА, по результатам тайного голосования Квалификационная коллегия судей РА единогласно рекомендовала на должность судьи Верховного суда Темура Шония, Романа Кварчия и Мадину Логуа, на должность судьи Арбитражного суда - Каму Джинджолия.
от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Ада Касландзия и председатель Гулрыпшского районного суда Марина Ануа;
от Арбитражного суда – Кама Аристава и Людмила Амичба;
от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Батал Табагуа и Каха Пертая;
от Президента Республики Абхазия – первый заместитель главы Администрации Президента Шамба Дмитрий и министр юстиции Марина Пилия;
от Абхазского государственного университета – Давид Сангулия.
В понедельник 27 января 2020 года в 14:30 ч. Квалификационная коллегия судей продолжит свою работу и рассмотрит заявления претендентов на должность судьи Сухумского городского суда.
На две вакантные должности судей Сухумского городского суда претендуют действующий судья Орхан Чедия, судья в отставке Мадина Лазарева, адвокат Мадина Чанба и юрист РУП «Черноморэнерго» Леварса Багателия.
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