 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
января 23 2020

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«Переходя через реку, ощупывай ногами камни». Китайская поговорка Вопросы экономической политики, ее необходимость, инструменты всегда…
«ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ». КТО СТАНЕТ НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ
января 21 2020
«ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ». КТО СТАНЕТ НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ
СУСАННА ДЖЕНИЯ: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ АБХАЗСКОМУ ТАНЦУ
января 20 2020
СУСАННА ДЖЕНИЯ: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ АБХАЗСКОМУ ТАНЦУ

В мире

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВБЕЗА РФ
января 21 2020

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВБЕЗА РФ

Согласно поправкам в закон "О безопасности", зампред Совбеза назначается на должность и освобождается от нее…
ПУТИН ВНЕС В ГОСДУМУ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ
января 20 2020
ПУТИН ВНЕС В ГОСДУМУ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ
января 16 2020
ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РАССМОТРЕЛА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

Новости Четверг, 23 января 2020 11:12
Оцените материал
(0 голосов)
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РАССМОТРЕЛА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

Сухум. 23 января 2020.Абхазия-Информ. 22 января состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия, на котором были рассмотрены заявления действующих судей Верховного и Арбитражного судов Республики Абхазия на избрание на новый срок полномочии судьи.

Как сообщает пресс-служба верховного суда РА, по результатам тайного голосования Квалификационная коллегия судей РА единогласно рекомендовала на должность судьи Верховного суда Темура Шония, Романа Кварчия и Мадину Логуа, на должность судьи Арбитражного суда - Каму Джинджолия.

В состав квалификационной коллегии судей Республики Абхазия входят:

от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Ада Касландзия и председатель Гулрыпшского районного суда Марина Ануа;

от Арбитражного суда – Кама Аристава и Людмила Амичба;

от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Батал Табагуа и Каха Пертая;

от Президента Республики Абхазия – первый заместитель главы Администрации Президента Шамба Дмитрий и министр юстиции Марина Пилия;

от Абхазского государственного университета – Давид Сангулия.

В понедельник 27 января 2020 года в 14:30 ч. Квалификационная коллегия судей продолжит свою работу и рассмотрит заявления претендентов на должность судьи Сухумского городского суда.

На две вакантные должности судей Сухумского городского суда претендуют действующий судья Орхан Чедия, судья в отставке Мадина Лазарева, адвокат Мадина Чанба и юрист РУП «Черноморэнерго» Леварса Багателия.

Прочитано 4 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В МИНЭКОНОМИКИ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ХОДАТАЙСТВ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.