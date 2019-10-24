КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РАССМОТРЕЛА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

Сухум. 23 января 2020.Абхазия-Информ. 22 января состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия, на котором были рассмотрены заявления действующих судей Верховного и Арбитражного судов Республики Абхазия на избрание на новый срок полномочии судьи.

Как сообщает пресс-служба верховного суда РА, по результатам тайного голосования Квалификационная коллегия судей РА единогласно рекомендовала на должность судьи Верховного суда Темура Шония, Романа Кварчия и Мадину Логуа, на должность судьи Арбитражного суда - Каму Джинджолия.