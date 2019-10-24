АСЛАН БЖАНИЯ: «МЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ ВПЕРЁД, НО МЫ ДОЛЖНЫ ПРАВИЛЬНО ОБОЗНАЧАТЬ ВЕКТОРЫ»

Сухум. 28 января 2020. Абхазия-Информ. Д епутат Парламента, лидер оппозиции Аслан Бжания будет участвовать в выборах президента Абхазии. Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению. Он также ответил на вопрос о настроениях в стане оппозиционных сил перед повторными выборами президента

Вопрос звучал так: «В сентябре 2019 года оппозиция объединилась перед вторым туром выборов президента. Насколько мы знаем, главным условием объединения было премьерское кресло, если можно так выразиться. Если быть точнее, премьер-министром Республики Абхазия должен был стать Александр Золотинскович Анкваб при условии победы Алхаса Квициниа (председатель политсовета оппозиционной политической партии «Амцахара» - ред. АИ) в выборах. Остаются ли данные договоренности в силе? Скажите, пожалуйста, какие дальнейшие шаги предпримет оппозиция?»

Аслан Бжания ответил, что он следит за происходящими в Абхазии событиями из Сочи, где проходит курс реабилитации.

«Сейчас 2020 год и новые выборы. Я нахожусь на реабилитации, в конце месяца я буду в Абхазии. Конечно, я слежу за событиями, которые там происходят. И я, как один из лидеров оппозиции, заинтересован в том, чтобы ряды оппозиции укрепились. Мое глубокое убеждение состоит в том, что последние пять лет были потеряны. Я не люблю говорить за глаза. Все, что я сейчас говорю вам, я готов обсуждать с экс-президентом Хаджимба у вас на телевидении. Я буду вас просить, я не знаю, как сложится моя судьба, но, как бы она ни сложилось, я готов с ним разговаривать. Я не хочу выглядеть человеком, который критикует и не подтверждает свою критику аргументами и фактами. Всё провально. Куда ни кинь - везде клин. Необходимо поднимать страну. Конечно же, есть определённое количество руководителей, работающих и сейчас, которые работали в команде Хаджимба. Их немного, но они есть, на которых можно в дальнейшем опираться. И на них мы тоже будем опираться. Мои взгляды изложены в моей программе. Я ещё не видел программу других кандидатов. Сожалею, но боюсь, что и не увижу эту программу, потому что никто к этому не готовится должным образом. После господина Хаджимба многим кажется, что они могут управлять страной. Так, как управлял Хаджимба, могут многие, наверно, но население это не устраивает. Люди должны быть подготовлены и должно быть понятно, как расставить акценты», - отметил Аслан Бжания.

Он считает, что интересы народа должны быть на первом плане, а личные амбиции отойти на второй план.

«Если придерживаться этих правил, а я намерен этих правил придерживаться, и придерживаюсь их на протяжении шести лет (оппозиционной деятельности – ред. АИ), то ряды нашей оппозиции будут расти. Если кто-то с этим не согласен, у каждого есть право выбора. Власть во главе с экс-президентом Хаджимба стала препятствием для развития нашей страны, стала источником проблем. Хаджимба нет сегодня в качестве руководителя, но есть люди, которые мыслят таким же образом. Они сегодня попытаются перегруппировать свои силы и каким-то образом, видимо, вернуть утраченные позиции. И, конечно же, то же самое должна делать оппозиция. Но мы правы, за нами правда. Я готов ответить за любую цифру, за любой факт, который привожу. Состояние дел требует того, чтобы лучшие умы, лучшие люди в стране, честные, не вороватые пришли к руководству. Самая главная проблема в стране - это воровство и коррупция. Они порождают остальные проблемы – убийства, похищения людей, грабежи и прочее. Люди, способные решить эту проблему, люди, которые знают, что это такое, будут в той команде, которую я буду возглавлять. Кто не хочет, не будет. Обойдёмся без них», - сказал Аслан Бжания.

Лидеру оппозиции был задан вопрос и о том, не возникнут ли сложности в дальнейшем, если для достижения своей цели оппозиция вынуждена будет объединяться с различными политическими и общественными организациями.

«Выстраивать отношения с разными политическими группами - это правильно. В этом есть определенная необходимость. Принципиально важно, как они оценивают текущий момент, насколько они погружены в материал, правильно ли мы оцениваем ситуацию, которая сложилась и пути выхода из неё. Только тогда мы можем быть вместе. Это нормальный процесс. Мы должны идти вперёд, но мы должны правильно обозначать векторы», - ответил депутат Парламента.

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