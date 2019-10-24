АСЛАН БЖАНИЯ: ДО 27 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА Я СЛУЖИЛ В СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 28 января 2020. Абхазия-Информ. Журналист Абхазского телевидения Лана Абшилава во время 40-минутного интервью с депутатом Парламента, лидером оппозиции Асланом Бжания для передачи «Тет-А-Тет» поинтересовалась, где он находился во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.. Журналист сделала оговорку, что после этого вопроса в ее адрес «последует шквал возмущений и критики».
Аслан Бжания в свою очередь обратился к своим сторонникам, не реагировать остро на этот вопрос.
Он отметил, что есть люди, которые всегда будут клеветать и испытывать от этого удовольствие.
«Все остальные истории, которые рассказывают про меня - это клевета и грязь, которые хотят на меня пролить. Почему я вам благодарен за этот вопрос? Многие не знают правды. Я хочу довести свою правду до них. Рассказываю, как было. Кто хочет эту правду услышать, они услышат. Кто не хочет ее услышать, будут заниматься дальше грязью. У нас есть люди, которые испытывают удовольствие от того, что они купаются в грязи. Их не волнует то, что они превращаются в грязь. Это люди, которые проплачены, и, к сожалению, они будут всегда и везде», - сказал лидер политик.
Подробнее: https://apsadgil.info/news/politics/aslan-bzhaniya-rasskazal-gde-nakhodilsya-vo-vremya-voyny-v-abkhazii/
Последнее от
- АСЛАН БЖАНИЯ: «МЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ ВПЕРЁД, НО МЫ ДОЛЖНЫ ПРАВИЛЬНО ОБОЗНАЧАТЬ ВЕКТОРЫ»
- АСЛАН БАСАРИЯ: ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ
- МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИДУ ТУРЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
- «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОПУБЛИКОВАЛО СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 27 ЯНВАРЯ 2020 Г.
- МИЛАНА ХАШБА: «НАМ НУЖНА ИДЕЯ, КОТОРАЯ СПЛОТИТ ВЕСЬ НАШ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД И ПОВЕДЕТ ЕГО ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!»