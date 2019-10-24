АСЛАН БЖАНИЯ: ДО 27 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА Я СЛУЖИЛ В СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 28 января 2020. Абхазия-Информ. Журналист Абхазского телевидения Лана Абшилава во время 40-минутного интервью с депутатом Парламента, лидером оппозиции Асланом Бжания для передачи «Тет-А-Тет» поинтересовалась, где он находился во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.. Журналист сделала оговорку, что после этого вопроса в ее адрес «последует шквал возмущений и критики».

«В конце августа 1992 года - начале сентября я выехал из оккупированного Сухума. После того, как была освобождена Гагра, два моих друга - этнических абхаза, которые проживали в Москве, (а я намеревался вернуться сразу), попросили меня оказать им помощь в формировании гуманитарного груза - 20 тонн. Тогда, если вы помните, цены росли, у них не было денег, за один день они это не смогли бы сделать. В неделю раз что-то закупалось, готовилось. Подчеркиваю, что это были их деньги, я им просто помогал. Это были не богатые люди, а индивидуальные предприниматели, но они решили помочь своей воюющей стране. Там были сахар, мука и масло. Формирование этого груза заняло несколько недель. Я с этим грузом приехал в Абхазию и до 27 сентября 1993 года я служил в Службе безопасности Республики Абхазия. Есть люди, которые это могут подтвердить. 27 сентября 1993 года я выехал за пределы Абхазии в служебную командировку», - рассказал Аслан Бжания.

Он отметил, что есть люди, которые всегда будут клеветать и испытывать от этого удовольствие.

«Все остальные истории, которые рассказывают про меня - это клевета и грязь, которые хотят на меня пролить. Почему я вам благодарен за этот вопрос? Многие не знают правды. Я хочу довести свою правду до них. Рассказываю, как было. Кто хочет эту правду услышать, они услышат. Кто не хочет ее услышать, будут заниматься дальше грязью. У нас есть люди, которые испытывают удовольствие от того, что они купаются в грязи. Их не волнует то, что они превращаются в грязь. Это люди, которые проплачены, и, к сожалению, они будут всегда и везде», - сказал лидер политик.

Подробнее: https://apsadgil.info/news/politics/aslan-bzhaniya-rasskazal-gde-nakhodilsya-vo-vremya-voyny-v-abkhazii/